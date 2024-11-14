東張西望｜肥仔被同學勒索3萬多元唔敢返學　壓力大到瘦咗13公斤

今日（14日）的《東張西望》講到一宗校園欺凌案，本是「肥仔」的學生竟然被欺負到變「瘦仔」，除了欺凌外，更直接是被勒索，令到這位學生不敢上學。

今日的《東張西望》講到一宗校園欺凌案。(節目截圖)

本是「肥仔」的學生竟然被欺負到變「瘦仔」。(節目截圖)

報料人梁生梁太向《東張西望》指其兒子被同學勒索，而且涉及的銀碼愈來愈大，由幾十元至後來的幾千元，一次收拾東西之下被梁太發現。梁太更因為擔心兒子被欺凌一事，於是連工作也辭掉。

報料人梁生梁太向《東張西望》指其兒子被同學勒索。(節目截圖)

梁太更因為擔心兒子被欺凌一事，於是連工作也辭掉。(節目截圖)

梁太表示最少有六名同學勒索：「因為唔同嘅原因，例如食零食啊或者影咗佢嘅相啊，你唔畀錢我，我就話畀班主任聽。」之後再播出其兒子的同學對話：「你係唔係想我發落班群度？」、「畀咗我先刪，OK？」、「都係100蚊一張啦」、「我本來係想賣200蚊一張，但見你…友情啦，友情價100蚊一張，好抵㗎啦。」最後兒子同學降價到75元一張賣給其兒子，更表示要「賺返啲錢」。

梁太表示最少有六名同學勒索。(節目截圖)

兒子同學降價到75元一張賣給其兒子，更表示要「賺返啲錢」。(節目截圖)

梁太向節目組表示加起來兒子給了同學大約3萬多元，梁太揭發事件後曾向學校社工求助，見未有回覆就打算到警署報警。但原來再之前已經有事發生，當時兒子剛剛升讀中一不久，就懷疑兒子被同學打傷。而兒子更於升讀中學後，體重暴跌10幾公斤，由「肥仔變瘦仔」，照片中已經可以看到明顯的分別。

梁太向節目組表示加起來兒子給了同學大約3萬多元。(節目截圖)

但原來再之前已經有事發生，當時兒子剛剛升讀中一不久，就懷疑兒子被同學打傷。(節目截圖)

梁太表示從5月9 日開始已經不讓兒子上學，梁太氣憤的說：「7個同學，一句對唔住都冇啊！」而且學校亦沒有正面解決問題，她因為擔心兒子安全而先讓他停學。直到6月底，她在社交平台見到有涉事同學上載了到警署錄口供的照片。

梁太氣憤的說：「7個同學，一句對唔住都冇啊！。(節目截圖)

而學校亦沒有正面解決問題，梁太因為擔心兒子安全而先讓他停學。(節目截圖)

但因為涉事的7個同學仍然在上學，所以她決定辭職照顧不敢上學的兒子，她亦曾試過幫兒子轉校，但因為多方的原因，令他轉校不成。在轉校的過程中，需要本年度的成績表，但成績表評語被寫上「要明辨是非」，梁生梁太就覺得連學校都認為兒子做錯，亦不肯改評語，令到轉校路途更加艱辛。

梁太亦曾試過幫兒子轉校，但因為多方的原因，令他轉校不成。(節目截圖)