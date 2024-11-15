伍富橋孖吳業坤再挑戰毅行者　伍太冒風雨到場搞流水宴勁偉大

毅行者今日（15日）在西貢北潭涌開跑，有超過1,000隊跑手參加，吳業坤（坤哥）和伍富橋組隊的「Peace of Cake」亦在今早起步，是他們連續第二年結伴參加100公里賽事，他們亦是大會的「星級毅行者」之一。

伍富橋孖吳業坤再挑戰毅行者。

兩人組隊的「Peace of Cake」。

他們連續第二年結伴參加100公里賽事。

坤哥和伍富橋今日提早差不多兩小時到現場。伍富橋透露，其中一位隊友臨陣「甩底」，他們昨日才臨時拉夫，邀請你一位有經驗的朋友頂上，「可能我人緣都唔係真係太差，真係尋日先臨時拉夫， confirm到另一位隊員加入我哋。」他續指，新隊友經驗十足，是如虎添翼，反而擔心自己跑得太慢，影響隊友發揮。

坤哥和伍富橋今日提早差不多兩小時到現場。

坤哥又提到，比賽前夕打風和落雨，本身都有點擔憂，因為天雨路滑，路會比較難行，尤其是他們第一次下雨跑山賽，希望可以順利、無損傷地完成賽事，不會影響之後的演唱會和新歌宣傳，而且他周日便要隨即參加機場三跑10公里賽，希望能在28小時內完成賽事，讓他有足夠的時間領取選手包。

因為天雨路滑，路會比較難行。

伍富橋大爆，兩位太太將會在不同的check point做support team，太太更會大搞流水宴，讓其他跑手都能享用美食，但是生果已經有10盤，還有車仔麵和熱飯，希望其他跑手都能開心完成賽事。「又有生果盤啊，跟住佢哋嘅飯餸，跟住枱枱凳凳⋯⋯因為尋日知道會落雨，就特登去買咗把太陽傘，希望我哋嚟到嘅時候，同埋喺佢等我哋嘅時候，唔會淋雨淋濕。其實我覺得平時support已經夠辛苦，等我已經好辛苦，分分鐘等幾個鐘，但今次仲要落住雨等，真係好辛苦。」睇得出兩公婆恩愛到爆！

伍太整咗大量補充食品。（網上圖片）

伍太整咗大量補充食品。（網上圖片）

伍太整咗大量補充食品。（網上圖片）

好多水果。（網上圖片）

車仔麵都冇問題。（網上圖片）