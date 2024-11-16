東張西望｜黎寬怡列三點回應天光墟襲擊事件　不忿被誤解：我怒了

TVB節目《東張西望》常以民生為題，採訪不少危機四伏的事件及人物，就像上星期的專題般，節目組日以繼夜追訪大窩口天光墟的「黑心食物」事件，更慘被當中的攤販追打。該專題播出後，有網民質疑節目組為搏眼球及高收視而故意被襲，主持黎寬怡有見及此，昨日（15日）在社交平台發長文回應，表示替受傷的攝影師不值。

主持黎寬怡打開食物後發現有問題。(節目截圖)

黎寬怡去訪問另一攤販「填鴨姐」售賣黑心食物事宜。(節目截圖)

黎寬怡在社交平台上載了受襲的片段，並寫下：「撩事鬥非？故意被打，製造話題？感謝一直支持我們節目組的觀眾，很欣賞大家認真又仔細的留言發問。甚至在街碰見，特意走過來為我們打氣的每一位。謝謝大家。」但她卻表示自己憤怒了：「坦白說，大部份的留言也極具愛與支持！但當看到部份的留言，我卻怒了。我知道發文表達『真心話』，並不是所有人都愛聽。甚或，會惹來批評和攻擊。但看到攝製隊慘被誤解，特別是攝影師，我覺得有必要為他們辯護。」

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

原來因為有人質疑他們受襲是故意被打，目的只為搏高收視，所以黎寬怡特地列出三點發文回應有關的疑問。首先她指出「施襲者兩度以鐵製延伸手柄擊打攝影師，為何不逃跑？肯定是故意被打、博出位、博收視！」她解釋當日攝影師在全神貫注在拍攝畫面，所以未能一時間作出反應，無法即時保護自己。黎寬怡強調攝影師非常專業，他被襲後亦有負傷阻止施襲者離開，事後亦要進行多項的檢查。而且攝影師被襲後，身體多處地方受傷，下體亦被強行拉扯及抓傷，影響生活和工作。

男攤販亦爆出連番髒話，再抽出「行李車」的鐵製扶手，掃向節目組眾人。(節目截圖)

男攤販在行人隧道用行李車推向節目組另一人員，之後繼續想用鐵製扶手追打他，所以節目組急忙退後。(節目截圖)

男攤販坐在攝影師身上，再用力襲擊他下體。(節目截圖)

之後黎寬怡再解釋「為什麼攝影師被打不還手」，她回應指因為當時施襲者襲擊攝影師時，已經有男同事上前阻擋，而基於安全方面，女同事則留在隧道口繼續拍攝及協助警員盡快到隧道進行救援。黎寬怡亦講到當時情況混亂，「刺身姐」介入並大叫被打，企圖混淆視聽：「打人呀！幾廿歲都打呀！無陰公～」她亦有表示節目組一直沒有還手是因為一但還手就會變成「毆打」，令案情更為複雜，所以一直默默承受。

攝影師被鐵製扶手一下又一下的打背上。(節目截圖)

黎寬怡亦衝上前拉開男攤販。(節目截圖)

最後她提到一點「為什麼親眼目睹同事被打，其他隊員還在隔岸觀火，不出手相助？」她繼續指出施襲者襲擊攝影師時，用「鐵製延伸手柄」追打，但兩名男同事已經用最快的速度衝上前阻止，再一次強調基於安全問題，所以另外兩名女同事（包括她）就留守隧道口。

黎寬怡強調基於安全問題，所以另外兩名女同事（包括她）就留守隧道口。(節目截圖)

「刺身姐」突然撿起地上一部屬於攝影師的手機，交予男攤販。男攤販二話不說就把攝影師的手機用力掉在地上，掉了一次又一次。(節目截圖)

黎寬怡在最後就提到掙扎了很久才發這篇長文：「對於一連幾集關於大窩口邨天光墟黑心食物專題，大家的重點都落在攝製隊被攻擊的細節上。其實撇下工作，我作為一名觀眾，當然能理解被打的鏡頭比專題的核心主題，更為刺激吸睛。但同時我們亦期望大家會明白到我們在專題上賣力的初衷與主旨！」

男攤販與「刺身姐」亦被警方拘捕。(節目截圖)

黎寬怡回應疑問全文：

❓疑問一：



施襲者兩度以鐵製延伸手柄擊打攝影師，為何不逃跑？肯定是故意被打、博出位、博收視！



👉🏻這個提問明顯展示出大家的着緊。但可知道在專注拍攝下，不論再敏銳、敏捷的拍攝者，他們的眼目會全神灌注在攝製的畫面裡。要在一瞬間，拿捏被訪者在鏡所呈現的、施襲者與自己肉身的距離，並立刻作出反應，必定不及單純路過的途人和只需手拿着麥克風的我。



更更更何況，攝影師的專業是以拍攝為首要啊！保護器材也同樣着緊！當時的他一手拿着拍攝器材，另一隻手拿着手提電話報警！在連一隻手都有沒法騰空的選擇下，無辜被打了，還要遭受狠批？！狠批他的留言者，到底有否代入他的處境想過？！



您們可知道攝影師被打後的當天，醫生不但要求他需要立即照X-ray檢查有否骨折/骨裂、照CT檢查是否曾經出現腦震盪及顱內出血、照了內臟看有否出血，還因被咬而需要打破傷風針、食愛滋丸等預防性藥物。更因被施襲者咬至出血，而需要多番（往後也要每個月定時）抽血檢查，會否感染肝炎或性病。



到了第二天，攝影師的手連肩帶背都痛得不得了！而且整隻手也麻痹了！作為一個男人，被強行拉扯及抓傷的下體，好幾日子連基本的「晨舉」亦辦不到。上不了班，靠着止痛藥、針灸、去了好幾趟治療診所，到今天還在在苦苦地療傷。



再說，收視再好，又與攝影師有什麼關係？他是一個極為專業的攝影師！絕對不是為了求加糧或求出名，而作出任何進擊的舉動！他為了親手拍到兩位攤主的鐵證，與另一名同事，已經超過一個月不眠不休地潛伏在附近，放蛇追蹤、拍攝搜証… 連OT補水都沒問過，就只是單單為了讓觀眾看到最真實、最赤裸的真相！在這樣的情況下，還有誰認為他是故意被打呢？





❓ 疑問二：



為什麼攝影師被打不還手，連70歲的老人也打不過嗎？



👉🏻也許大家都常有誤解，以為「先撩者賤」，出手還擊只不過純粹屬於「自衛」舉動，但在律法裡頭，卻很大機會被詮釋作：在公眾地方打架，既無法保障自己，更隨時會留下案底。



當日的在場警員亦有向我們表明，就算還一拳也有機會變成毆打，讓案件變得更複雜。在公眾地方無論拳來腳往般的毆鬥，還是激烈的肢體碰撞，不管誰是先出手的一方，只要雙方都有出手，便可能構成《公安條例》，在公眾地方打架的罪行。



故此，我們的攝影師慘遭被攻擊期間，完全沒有還手！不是他打不過，而是他選擇了保持專業、默默承受。就算被人以武器攻擊，一直只以手和背遮擋，全程依然保持克制，並企圖阻止施襲者離開。





❓ 疑問三：



為什麼親眼目睹同事被打，其他隊員還在隔岸觀火，不出手相助？



👉🏻在片段中，當施襲者兩度以鐵製延伸手柄擊打攝影師，明顯可以見到另外兩名男同事，以最快的速度衝上前阻攔。甚至在隧道口，冒着危險，多番嘗試奪走施襲者的武器。



及後，由於女同事擔心施襲者再度發狂，擔心我倘若再迎上前，都會一同受傷，所以只保留兩位男同事待在前方，我們留守在隧道口。她主力捕捉遠距離大環境的拍攝，而我則負責留意警員到來時，迅速指出我們的位置，加快救援行動。



其中一名男同事在成功拿走該延伸手柄，他便立刻把武器悄悄帶離開。第一，以防施襲者再用其作攻擊武器，其次它是一個很重要的證物，必須妥善保管，直到警方抵達調查。



但最遺憾的在隧道裡，當攝影師和另一名男同事，開始成功勸阻施襲者停留原地，繼而逐漸拉開彼此的距離。但刺身姐卻要參與其中，協助施襲者離開現場，她更一邊大大聲叫喊著：「打人呀！幾廿歲都打呀！無陰公～」她叫得甚為可憐，連路過的途人，都以為我們欺負老人家。



與此同時，疑似被煽動的施襲者企圖再度離開，攝影師從後抓住他的雙臂，不許他離開。刺身姐卻粗暴地從旁拉開攝影師的右手，並陰險地強行反屈攝影師的手指尾！令攝影師痛得無法發力，也失去一整隻手保護自己的小腹，一直被打，甚至被抓傷下體。



當下在身邊的男同事除了一邊勸止兩位，還一邊無間斷拍片力證攝影師的清白 。再近距離拍攝也必須要保持適當的距離，若拍片伯得太過近距離，連刺身姐一同四人扭成一團，不但什麼都拍不到，亦有可能令他們兩人的情緒更為升溫。誰能料了刺身姐加入戰局，會做些什麼？重點是兩位，都是年紀比較大的老人家，如果他們有任何肢體上的損傷，又沒有清晰的片段保障，那豈不是最終攝影師備受攻擊？連同男同事一同遭殃？



對於一連幾集關於大窩口邨天光墟黑心食物專題，大家的重點都落在攝製隊被攻擊的細節上。其實撇下工作，我作為一名觀眾，當然能理解被打的鏡頭比專題的核心主題，更為刺激吸睛。但同時我們亦期望大家會明白到我們在專題上賣力的初衷與主旨！

