玲玲友情報｜蔡景行自爆連累劉德華要NG　天王忍唔住要親自提點

堪輿學家麥玲玲帶領蔡景行（行仔）、吳兆倫（Alan）施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周六晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚（16日）一集主題為「黑色月光」，嘉賓為廖慧儀（Jessica）、梁超怡、林俊其（Kris）。

今晚（16日）請來《黑色月光》三位演員Jessica、梁超怡及Kris擔任嘉賓。

今晚（16日）請來《黑色月光》三位演員Jessica、梁超怡及Kris擔任嘉賓。

近日熱播的台慶劇《黑色月光》劇情進入白熱化，劇中楊茜堯、林夏薇及演富二代的馬志威相互勾心鬥角，演出令人拍案叫絕。劇中演他們年青版的新晉演員廖慧儀（Jessica）、梁超怡、林俊其（Kris），亦有驚喜表現。今晚（16日）三位年青演員會跟玲玲師傅大爆拍攝背後，鮮為人知的花絮秘聞。

Jessica笑言拍床戲時攰到瞓着覺。

節目中Jessica透露有份試鏡前一日仍在內地工作，知悉後便二話不說當晚便飛返香港。最後成功參演飾演女主角楊茜堯年青版，她難掩興奮表示︰「即刻做功課重溫佢套《談情說案》。」她談到被Kris施暴的那場戲，直言當日搞笑多過香艷，她笑說︰「嗰時啱啱喺紐西蘭拍完《港女野人》返嚟仲病緊。」極度疲倦加上感冒藥的功效，令Jessica在床上睡着，完全配合「迷姦」劇情。

梁超怡有場裸奔戲險走光。

提到試鏡梁超怡表示當日對戲對手，正好是在座的主持Alan。劇中她被安排演林夏薇年青版，她大讚對方專業︰「薇薇知道下一場戲有我，佢會專登留低等，話我聽佢會點演，等我可以接到人物角色。」劇中梁超怡有不少性感演出，她說︰「我都有一場床戲，講我無着衫瞓醒一起身，就扯住張被跑出門口。嗰時入面真係得內衣褲，雖然黐咗膠紙打底，但係都好驚跑時扯甩張被走光。」她又自爆淋可樂蝦碌事件，內衣全濕沒預備替換，被迫濕身回家。

梁超怡大讚林夏薇照顧後輩。（IG圖片）

而Kris一向被指跟王浩信「撞樣」，今趟接到劇本時，一心以為會再演對方年青版，想不到卻是演富二代馬志威後生時，還有場性侵戲份，他於節目中笑言︰「我唔識呢啲嘢，無做過，要網上睇返啲片……」此話一出即引來哄堂大笑，連帶玲玲師傅在內紛紛質疑「有乜嘢片睇呀？」自知講錯說話的Kris結結巴巴解釋︰「睇劇情片參考下。」他慶幸跟Jessica熟稔減少拍攝時尷尬。

Kris的回應引來哄堂大笑。

在「全員一齊答環節」各人分享片場蝦碌事件，行仔自爆試過一人擋住整班人的光要NG。論經典要數Alan那一單，他跟劉德華同場拍攝電影《金手指》，因為不懂走位連累劉德華接連NG了兩趟。最後劉華忍不住走到Alan身邊，講了一句話，才順利完成那一幕，想知道詳情留意今晚節目播出。

Alan的蝦碌事件竟然跟劉德華有關。

劉德華忍唔住要自親提點。（《金手指》電影劇照）