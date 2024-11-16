內地小生來港拍劇引過百粉絲追趕　網民話紅過香港頂流：強100倍

內地4大火速上位小生之一的張凌赫現年26歲，憑着劇集《蒼蘭訣》人氣急升，更於劇集《寧安如夢》中與花旦白鹿有不少對手戲，一度傳出緋聞。雖然事後白鹿工作室已經澄清白鹿單身，但仍然令不少「CP粉」感到可惜。最近張凌赫於香港取景拍攝劇集《櫻桃琥珀》，立即引起不少粉絲趕往「朝聖」，更一度把他與「香港頂流」姜濤作比較。

內地4大火速上位小生之一的張凌赫，憑着劇集《蒼蘭訣》人氣急升。(小紅書圖片)

最近張凌赫於香港取景拍攝劇集《櫻桃琥珀》，立即引起不少粉絲趕往「朝聖」。(小紅書圖片)

內地演員張凌赫最近與趙今麥於香港街頭取景拍攝劇集《櫻桃琥珀》，昨日（15日）他以一身地盤工人造型現身旺角街頭進行拍攝，吸引不少粉絲圍觀。雖然昨日一直都在下雨，但仍無阻他專業工作，當中有場他要背着趙今麥的戲份，他都輕鬆一一完成。不少網民都把偶遇張凌赫的照片及片段上傳到社交平台分享，網民大讚他有顏值又有演技並寫下：「張凌赫背趙今麥跑起來好像Q彈的彈力魚丸。」

內地演員張凌赫最近與趙今麥於香港街頭取景拍攝劇集《櫻桃琥珀》。(小紅書圖片)

昨日張凌赫一身地盤工人造型現身旺角街頭進行拍攝，吸引到不少粉絲圍觀。(小紅書圖片)

昨日張凌赫一身地盤工人造型現身旺角街頭進行拍攝，吸引到不少粉絲圍觀。(小紅書圖片)

今日（16日）繼續有網民在社交平台分享偶遇張凌赫在港拍攝的畫面，亦有網民討論張凌赫的「熱度」，因為從網民分享的照片中可以見到他有一大群粉絲追着他跑，目測過百人，從中可見他的受歡迎程度。有網民更指張凌赫的人氣比「香港頂流」姜濤更勝一籌：「比他們本地那個大胖小子強100倍！」之後有人問：「你說頂流姜濤嗎？」而發文者亦有回覆表示「對」。張凌赫有樣有身材亦有演技，難怪這麼受歡迎，上位神速。

今日繼續有網民在社交平台分享偶遇張凌赫在港拍攝的畫面。(小紅書圖片)

有網民討論張凌赫的「熱度」，因為從網民分享的照片中可以見到他有一大群粉絲追着他跑，目測過百人。(小紅書圖片)

有網民更表示張凌赫的人氣比「香港頂流」姜濤更勝一籌。(小紅書圖片)

有網民討論張凌赫的「熱度」，因為從網民分享的照片中可以見到他有一大群粉絲追着他跑，目測過百人。(小紅書圖片)