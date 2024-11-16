吳文忻積極抗癌身形消瘦　爸爸頭七發文悼念：真的回來了嗎

現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）今年8月自揭兩年前曾患乳癌接受治療，但今年不幸癌症復發，已是乳癌第三期，更擴散至淋巴腺。而吳文忻最近亦積極抗癌，病情漸有起色，但早前又突然傳出噩耗，爸爸猝死，今日（16日）是其父親的頭七，吳文忻在IG發文悼念爸爸。

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）50歲生日。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）與家人北上玩機動遊戲，精神狀態相當好。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻接受新療法後精神變好。

吳文忻積極抗癌，最近癌指數亦有降低。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻父母都係俊男美女。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸早前猝死，令她大受打擊。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸好靚仔。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸曾拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺。（IG@nat_ng_nat）

吳爸爸與妮歌潔曼同場演出。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻在IG上載了一張爸爸的單人照，相架旁邊擺放了一盞蓮心燈，她寫道：「今天爸爸頭七，剛剛吃飯時，細女話求（頭）先我在廚房煮緊飯時，見到一隻飛蛾，從露台飛了入屋，向呢個放了他的相的櫃飛過，她沒有為意繼續做功課！真的嗎？！真的回來了嗎？！」字裏行間都可見吳文忻非常思念爸爸。

吳文忻爸爸頭七。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻遺傳爸爸靚樣。（ig@nat_ng_nat）

好慈祥嘅老人家。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）

而吳文忻日前亦有曬出做運動的照片，一身運動裝的她身形纖瘦不少，但精神不俗，她憶述當日收到爸爸突然昏迷入院的消息後，即刻趕往醫院，但到達後不久就被告知爸爸已離世，面對突如其來的噩耗令她難以接受：「從醫院回到家中，眼淚不斷不自覺地流，心如刀割，整個情緒又跌入陰霾裏面，內心掙扎了很久，應不應該繼續上埋之後五天的課程，跟着看見自己喊到豬頭的樣子，知道若然我不繼續去上課留在家中，一定會繼續在這個陰霾裏，越跌越深，所以決定第二朝繼續去上課！」吳文忻感恩學習太極五行功後，令她的心靈得到平靜。

身形纖瘦不少。（IG@nat_ng_nat）

勤練功。（IG@nat_ng_nat）

精神不俗。（IG@nat_ng_nat）