獎門人｜猴擒獎老傳紫菜飛撲何廣沛　王浩信慘被㩒頭「強吻」

TVB今晚（16日）播出《獎門人台慶感謝祭》，今集由獎門人曾志偉帶領一眾獎老錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡、林正峰發放笑彈。而嘉賓方面則有「黑色月光隊」：楊茜堯、王浩信、林夏薇、何廣沛、馬貫東、楊卓娜、葉蒨文及黃建東；另一隊則是「獎門人鐵腳隊」：苗僑偉、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、周家蔚及洪天明。



「黑色月光隊」：楊茜堯、王浩信、林夏薇、何廣沛、馬貫東、楊卓娜、葉蒨文及黃建東。(節目截圖)

「獎門人鐵腳隊」：苗僑偉、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡、周家蔚及洪天明。(節目截圖)

說到遊戲「啜紫菜」一定是福利環節，曾志偉首先安排了一班美女與錢嘉樂傳紫菜，錢嘉樂開心到跟曾志偉說：「獎門人，你耐唔耐返嚟醒咗喎！你咁益我嘅。」但錢嘉樂老婆湯盈盈得知老公要跟美女們傳紫菜後，立即跳出來「抗議」，立即被曾志偉說：「拉開佢，拉開佢！」

說到遊戲「啜紫菜」一定是福利環節。(節目截圖)

曾志偉首先安排了一班美女與錢嘉樂傳紫菜。(節目截圖)

曾志偉首先安排了一班美女與錢嘉樂傳紫菜。(節目截圖)

葉蒨文率先做第一棒，但她轉身就把紫菜傳給湯盈盈，湯盈盈傳完給錢嘉樂後，立即又跑到下一棒，完全不給老公「機會」。錢嘉樂最後把嘴裡的紫菜傳給洪天明，洪天明找不到下一棒，只好把自己嘴裡的紫菜傳給曾志偉，卻被他推倒在身上。

葉蒨文率先做第一棒，但她轉身就把紫菜傳給湯盈盈，湯盈盈傳完給錢嘉樂後，立即又跑到下一棒，完全不給老公「機會」。(節目截圖)

錢嘉樂最後把嘴裡的紫菜傳給洪天明，洪天明找不到下一棒，只好把自己嘴裡的紫菜傳給曾志偉。(節目截圖)

下一轉就到林秀怡，眾所周知林秀怡最愛玩這個遊戲，她更自己準備「總經理的夢想」，而內容就是：「派出林秀怡與所有男嘉賓傳紫菜。」林秀怡更開心到「彈起」，衝上前抱着曾志偉大叫：「獎門人你好nice啊！」

下一轉就到林秀怡，眾所周知林秀怡最愛玩這個遊戲，她更自己準備「總經理的夢想」。(節目截圖)

有得同男嘉賓傳紫菜，林秀怡更開心到「彈起」。(節目截圖)

曾志偉更向全場觀眾表示可以一同參加遊戲，麥美恩立即幫她在觀眾中選「嘉賓」。最後選了9位「男嘉賓」與林秀怡傳紫菜，曾志偉亦提醒：「記住，係啜紫菜，唔伸脷㗎！」之後林秀怡立即做主導，指引9位「男嘉賓」怎樣傳紫菜。

曾志偉也不是蓋的，他向全場觀眾表示可以一同參加遊戲。(節目截圖)

最後選了9位「男嘉賓」與林秀怡傳紫菜。(節目截圖)

最後選了9位「男嘉賓」與林秀怡傳紫菜。(節目截圖)

最後選了9位「男嘉賓」與林秀怡傳紫菜。(節目截圖)

最後林秀怡與一眾男嘉賓傳紫菜，林秀怡一開始已經對苗僑偉「飛擒大咬」，之後便一下子跳到何廣沛身上。到黃建東時林秀怡更索性一下子把紫菜撕淨一小塊，去到馬貫東時林秀怡再把紫菜撕掉一部分，馬貫東極力抵抗，但都難逃林秀怡的「魔掌」，馬貫東最後「公主抱」抱起林秀怡，由自己做主導把紫菜傳回她嘴上。

林秀怡一開始已經對苗僑偉「飛擒大咬」。(節目截圖)

林秀怡之後便一下子跳到何廣沛身上。(節目截圖)

到下一棒王浩信時，林秀怡嘴裡的紫菜只剩下一個角落，王浩信看到呆了說：「冇喎！」王浩信極抗拒與林秀怡傳紫菜，但經過黃建東「兩手一推」就親上了。而到最後一棒洪天明時，紫菜更所剩無幾，在差不多玩完時，周家蔚才走出來「護夫」，卻被錢嘉樂問：「你咁遲先出場嘅？」周家蔚見洪天明被林秀怡「強吻」時立即大叫：「手下留情啊！」當然林秀怡亦不會放過錢嘉樂，在洪天明嘴上拿了那張只剩一個角落的紫菜就親上去，還說了一句：「大師兄我都ok㗎！」而錢嘉樂還未反應得及就被林秀怡親了。

馬貫東極力抗拒，但都難逃林秀怡的「魔掌」。(節目截圖)

王浩信極抗拒與林秀怡傳紫菜，但經過黃建東「兩手一推」就親上了。(節目截圖)