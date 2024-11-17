與天地對話丨蔡思貝坐足30小時飛機　林盛斌爆娛樂圈係鱷魚潭

TVB全新綜藝節目《與天地對話》將於明晚（18 日）首播，有別於一般旅遊節目，踏足的地方是大家平時甚少踏足或是想像以外之地方，著重的是參與藝人與天地的靈性對話。

四位藝人姜皓文（黑哥）、蔡思貝、余文樂和林盛斌（Bob）分別踏足南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區，就「身處逆境如何自處」、「人生最可怕是什麼?」、「你信命運?」及「人生為何而活」四大主題、透過一連串「自問自答」進行自我探討；當中思貝探索的索科特拉島，除了一星期只得一班機，更需要有特許批文才能入境，每年只批准三千個旅客登島,坐了三十小時飛機才抵達當地的思貝，在節目中亦強調：「我哋係香港電子傳媒第一個嚟到呢度拍攝。」

蔡思貝探索的索科特拉島，每一星期只得一班機。

有特許批文先可以入境。

靚人靚景。

與天地對話。

好似仙境咁靚。

「四位藝人就好似都市人嘅縮影，經歷你同我都會面對嘅問題」，為了加強「與天地對話」效果，製作組特別安排四位藝人單獨前往四野無人之地，於天地間講出埋藏心底多時的說話，實行「跟自己獨處,與天地對話」。明晚(18 日)播出的第一集,製作組便精華了四位站於人生十字路的藝人的迷思及自我探索對話，當中阿 Bob 驚爆娛樂圈醜陋面：「娛樂圈係一個鱷魚潭,平時大家見到笑笑口，但其實都係危機四伏,好多人想你死。」

阿 Bob 驚爆娛樂圈醜陋面：「娛樂圈係一個鱷魚潭,平時大家見到笑笑口，但其實都係危機四伏,好多人想你死。」

阿Bob平時都係笑笑口。

原來娛樂圈危機四伏

為配合以上四個地方的浩瀚美景，製作組找來音樂人張家誠為節目創作主題曲及配樂，鍾鎮濤 B 哥哥為節目名題字及作聲音導航，帶大家進入四位藝人的內心世界。難得涉足世界上充滿神秘感、與世隔絕、最漂亮、擁有世上最古老文化之一的國度，四位藝人的旅程亦相當非一般，阿 Bob 及余文樂會與所到地方的原住民及族人互動，體驗原住民最原始的烹調方式，及向身處熱帶雨林的族人學習森林求生及野外溝通術，單是簡單的一句「Hello」已力量十足，令樂仔笑得開懷，從而真切感受到生活原來可以咁簡單：「我自己唔會逼自己好似以前咁大壓力做嘢。」到底樂仔此話何解？至於黑哥及思貝，則分別遇上「罷工的騾仔」及障礙重重的沙漠及美麗草原探索之路，思貝除了要逆風爬上超斜沙坡，又於渡海期間踩到蠔殼受傷，並不是一般的歎世界旅遊節目。

余文樂話唔會再逼自己。

俾自己心靈淨化。

余文樂養尊處休咗一段時間。

節目還曝光了「鐵漢」模樣的黑哥，原來對搭飛機有恐懼症，太長時間的機程會，令他感到極度不安，黑哥說:「其實超過八個鐘我都已經係極限，仲要轉機，全程十幾個鐘頭，係有啲壓力嘅。個人愈嚟愈大，就開始對坐飛機有啲壓力。」

黑哥原來對搭飛機有恐懼症。

坐咁耐機係有啲壓力。

回歸簡樸。