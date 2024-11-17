容祖兒失聲退票風波後首現身　沙聲都照唱：綵排時差點哭出來

天后容祖兒日前（2日）於江門出席「星耀灣區演唱會江門站」的活動，她當時因病失聲，但不想失場所以仍然有上台亮相10分鐘，當時大會播出《揮著翅膀的女孩》讓全場大合唱，但祖兒就唱唔到，期間向大家又鞠躬又道歉，不過觀眾就不收貨，在現場不停大叫「退票」。

容祖兒因為不想失場，帶病現身「星耀灣區演唱會江門站」活動，不過因未有開聲演唱被觀眾大叫「退票」。（小紅書）

「容祖兒失聲」風波在內地鬧得頗大。（小紅書）

時隔兩星期，容祖兒總算大病初癒，雖然聲線尚未回復最佳狀態，但她日前就於廣州的抖音音樂節活動演出。容祖兒用廣東話向觀眾打招呼，她說：「嚟到我哋嘅主場，我又點可以唔出現呢？今日見到咁多歌迷喺度，我一定會努力。我真係好耐冇試過病，所以今日終於可以大病初癒，同大家見面好開心，希望大家今晚玩得開心啲。」

時隔兩星期，容祖兒總算大病初癒，在廣州的音樂活動上演唱。（直播截圖）

之後她再「轉Channel」講國語，大談失聲慘況，表示：「今天真的是讓我非常興奮，因為我有十多天是什麼聲音都出不出來，真的，第一天拿着咪，我綵排的時候，我差點都哭出來，我有聲音了！今天可能不是最好的狀態，希望大家能夠多多體諒，好嗎？現在年紀大了，康復是需要時間的你知道嗎，我已經不是超人了，我只是普通的人，但是你們的愛，我完全能夠接收，我會加油，謝謝大家。」雖然祖兒聲線尚未完全恢復過往最靚聲的狀態，但她仍賣力地以沙聲唱出《煙霞》等歌曲，聽得出她已盡了力。

祖兒坦言：「我已經不是超人了，我只是普通的人。」透露過去十幾日完全失聲。（直播截圖）

有粉絲就指，明明沙聲都仍然選唱高難度的《煙霞》和《心之科學》，大讚祖兒犀利，同時心痛她，「係好敬業，不過真係唔使賣命。」也有人說：「未聽過咁有瑕疵嘅Joey」但即使如此都已好過不少歌手。不過亦有人認為，既然聲線不適，不如先好好休養或退票，待徹底康復後才復工，更感嘆：「人在江湖，身不由己。」

容祖兒即使尚未完全康復，仍唱出《煙霞》與《心之科學》等高難度歌曲。（直播截圖）

容祖兒希望觀眾體諒她演出有瑕疵，但很多人都覺得，即使未發揮100%水準，都已好過不少歌手。（直播截圖）