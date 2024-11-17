「基界男神」入行18年回復自由身接Job 曾獲梁朝偉讚：年青有為
撰文：程嵐風
出版：更新：
現年35歲的林耀聲初出道就有「翻版張震」之稱，17歲那年在球場被導演麥曦茵發掘，與好兄弟岑珈其一齊去試鏡，結果中選，在他的處女電影《烈日當空》中當上男主角。之後他再次為麥茵執導的《曖昧不明關係研究學會》其中一位男主角，並成為DumbYouth旗下男子偶像組合PlayTime成員之一，而Dumb Youth正是麥曦茵創立的。
昨日（16日）林耀聲突然在IG Story疑宣布離巢，以黑底白字寫著：「本人不屬於任何公司，有工作可直接DM or whatsapp 我，感謝各位🙏🏼」，但未有透露原因。
現年35歲的林耀聲為尋演藝夢，曾透露要不停打散工為生，指全職不可以讓他經常請假拍戲，所以他一共做過20至30份散工，每次一有戲拍就辭職，可謂「散工王」一名。《點五步》可說是他的成名作，陽光男孩形象十分討好，更曾因為數度扮演同性戀角色，包括《曖昧不明關係研究學會》、《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》、《造口人》等，獲不少同志青萊，獲封「基界男神」，但事實上他曾公開與性感女神「沙律」張沛樂拍拖，至2019月才宣布和平分手。
林耀聲雖已年過30歲，但樣子童顏不易老，近年多演男主角的年輕版，當中不乏大製作劇集電影，包括《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》飾演林保怡角色大衛的年輕版、《殺出個黃昏》扮演謝賢（四哥）後生版，以及《風再起時》梁朝偉的少年版，林耀聲的表現亦獲梁朝偉讚賞：「好好呀，年青有為！」