「基界男神」入行18年回復自由身接Job　曾獲梁朝偉讚：年青有為

現年35歲的林耀聲初出道就有「翻版張震」之稱，17歲那年在球場被導演麥曦茵發掘，與好兄弟岑珈其一齊去試鏡，結果中選，在他的處女電影《烈日當空》中當上男主角。之後他再次為麥茵執導的《曖昧不明關係研究學會》其中一位男主角，並成為DumbYouth旗下男子偶像組合PlayTime成員之一，而Dumb Youth正是麥曦茵創立的。

林耀聲17歲被發掘拍電影《烈日當空》。（電影海報）

童年時嘅林耀聲，都冇乜變過。（IG@lamyiusing）

林耀聲與岑珈其係好兄弟。（IG@lamyiusing）

林耀聲初出道被指係「翻版張震」。（IG@lamyiusing）

昨日（16日）林耀聲突然在IG Story疑宣布離巢，以黑底白字寫著：「本人不屬於任何公司，有工作可直接DM or whatsapp 我，感謝各位🙏🏼」，但未有透露原因。

林耀聲突宣布回復自由身。（IG@lamyiusing）

林耀聲同岑珈其都係麥曦茵（中）創立Dumb Youth旗下藝人。（ig@hkdumbyouth）

林耀聲拍過ViuTV劇集。（IG@lamyiusing）

林耀聲初出道被指係「翻版張震」。（IG@lamyiusing）

因為拍過數部同志電影，曾被封「基界男神」。（IG@lamyiusing）

林耀聲Keep住做gym，保持最佳狀態。（IG@lamyiusing）

現年35歲的林耀聲為尋演藝夢，曾透露要不停打散工為生，指全職不可以讓他經常請假拍戲，所以他一共做過20至30份散工，每次一有戲拍就辭職，可謂「散工王」一名。《點五步》可說是他的成名作，陽光男孩形象十分討好，更曾因為數度扮演同性戀角色，包括《曖昧不明關係研究學會》、《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》、《造口人》等，獲不少同志青萊，獲封「基界男神」，但事實上他曾公開與性感女神「沙律」張沛樂拍拖，至2019月才宣布和平分手。

林耀聲與胡子彤同期出道。（ig圖片）

棒球電影《點五步》也算是林耀聲的代表作。（劇照）

林耀聲出道時有「少年張震」之稱，至今仍然幾似樣。（IG@lamyiusing）

林耀聲雖已年過30歲，但樣子童顏不易老，近年多演男主角的年輕版，當中不乏大製作劇集電影，包括《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》飾演林保怡角色大衛的年輕版、《殺出個黃昏》扮演謝賢（四哥）後生版，以及《風再起時》梁朝偉的少年版，林耀聲的表現亦獲梁朝偉讚賞：「好好呀，年青有為！」

在《殺出個黃昏》扮演謝賢（四哥）後生版。《（fb@殺出個黃昏 • TIME）

在《風再起時》飾演梁朝偉的少年版。（劇照）

林耀聲表現獲梁朝偉讚賞。（電影公司提供）

林耀聲早前演出《金手指》，有機會與梁朝偉合作！（IG@lamyiusing）

仲有劉德華。（IG@lamyiusing）