TVB三屆視帝與老婆玩煮飯仔大曬廚藝　一細心舉動獲讚貼地好男人

最近台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》正熱播中，觀眾又可以見到「視帝祥」黎耀祥久違的劇集演出。講到演技，黎耀祥絕對是無庸置疑，先後憑《巾幗梟雄》的柴九、《巾幗梟雄之義海豪情》的劉醒及《大太監》的李連英，在《萬千星輝頒獎典禮》中奪得「最佳男主角」，成為三屆TVB視帝。

60歲TVB三屆視帝黎耀祥近年積極在內地發展。（視覺中國）

黎耀祥在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演「柴十七」，演技無庸置疑。(影片截圖)

不過近年，黎耀祥在戲劇方面刻意減產，一年只拍一部，並將重心轉移內地發展，與身兼經理人的太太梁耀蓮（Julia）寓工作於拍拖，夫妻檔拍住上發展社交平台開直播，做探店，介紹大灣區美食，受不少網民歡迎。

黎耀祥現時活躍社交平台。（小紅書截圖）

黎耀祥與太太夫妻檔拍住上，不時大曬恩愛，羨煞旁人。（小紅書截圖）

而近日，黎耀祥和太太不出去「搵食」，留在屋企玩煮飯仔，寫道：「在家煮飯只要開心，吃的溫馨，大家試一下」。他用粉絲送給他的香腸、木耳炮製幾個家常菜，當中更有老婆至愛吃的番茄牛肉。黎耀祥原來演得外，攞起鑊鏟來都有板有眼，就連拋鑊都識，功架十足之餘還非常有鑊氣。

黎耀祥大騷廚藝。（小紅書）

煮老婆最愛吃的番茄牛肉。（小紅書）

煮老婆最愛吃的番茄牛肉。（小紅書）

還有青菜。（小紅書）

兩公婆撐台腳期間，有網民留意到黎耀祥對太太無微不至的一臉，不斷向對方夾菜，夾到滿滿一碗然後再自己食，而Julia則禮貌地說：「謝謝，好吃。」可見二人雖然已老夫老妻，但仍相敬如賓。網民紛紛留言：「每個菜給老婆夾一輪再夾給自己吃，好男人」、「疼老婆的男人會發達」、「好疼老婆」、「香港明星就是接地氣，能看到是個真真實實的人」。

拋鑊功架十足。（小紅書）

一手炮製幾道家庭菜。（小紅書）

兩公婆雖然老夫老妻，依然相敬如賓。（小紅書）