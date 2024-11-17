7000蚊一個蛋糕值唔值？　明星熱捧餅藝師被質疑老翻創作絕地反擊

不少名人藝人搞活動或開生日派對都會買個靚靚蛋糕，不止為好吃，賣相還要夠「IGable」才能呃到 like。袁偉豪和張寶兒昨日（16日）為寶貝仔「袁咕碌」辦一歲生日會，就特別訂製以農場為主題的生日蛋糕，並跟負責製作的餅藝師Jimmy一齊開心合照。

袁偉豪同張寶兒幫囝囝開生日會，Jimmy（上排中間）跟一班藝人合照。（ig圖片）

蛋糕IGable都好重要。（ig圖片）

有網民質疑7,000蚊一個蛋糕值唔值？（ig圖片）

不過，近日餅藝師Jimmy卻被網民出post質疑，他售賣的蛋糕要7千港元，除了價錢值得相確，還認為他的作品涉抄襲而非創作，Jimmy日前在IG Story分享網友的帖文，該網民留言：「點解就無一個人兜口兜面話醒佢？唔好當一個no body話用幾多時間精力整，又燈油火蠟創作？全部都係照抄都叫靈感？係咪對靈感同創作有咩誤會？獨特、獨一無二先叫創作，唔係老翻啲物或題材就叫創作？？連啲餡都係基本簡單普通，你又唔係名人，又唔係系（喺）邊度整，簡直無一忽係值錢有價值，你賣7000？然後你話藝術既野......梵高都死左先值錢，求其一個識整蛋糕嘅人都可整到你一模一樣嘅蛋糕，請問你價值何在？醒下，唔好活在自己入面。」

Jimmy出post反擊。（ig圖片）

Jimmy不忿指控反擊：「我梗係NO BODY啦，有BODY就日日SHOW BODY啦，原來要係名人先可以做蛋糕，你真係令我長知識啊。同埋原來要死咗先至紅啊💀」「我一定係唔夠出名🥲咁唯有搏到盡啦，全裸一次拍片整蛋糕🤣我要一炮而紅，同埋我嘅作品其實求其一個都做到啦，不如X你介紹一個師傅俾我啦。我求吓你當可憐我啦，同埋一定係我做啲嘢太神似啦，我要改下自己唔好咁X完美。咦，藝術嘅嘢我真係唔識架，我都係邊學邊做。」

古天樂生日同搞活動都見到Jimmy蛋糕作品。（ig圖片）

Jimmy可說是近年明星熱捧的餅藝師，憑一雙巧手製作出不少型態生動的款式蛋糕，當中包括古天樂、郭晉安、陳山聰囝囝、Ivy So、葉子楣、黃百鳴等。

古天樂生日嘅《明日戰記》機械人造型蛋糕。（ig圖片）

電影公司活動。（ig圖片）

另一款機械人蛋糕。（ig圖片）

Jimmy認自己是no body。（ig圖片）

郭晉安60歲大壽。（ig圖片）

陳山聰囝囝生日蛋糕。（ig圖片）

Ivy So。（ig圖片）

葉子楣。（ig圖片）

劉家豪榮休。（ig圖片）

黃百鳴。（ig圖片）

陸永同太太。（ig圖片）