謝東閔朱智賢分手｜曾為女友背綠帽俠稱號　視對方為結婚對象

謝東閔與朱智賢於今晚（17/11）聯名發文宣布分手，難敵七年之癢，令不少人感到驚訝。當年朱智賢在拍攝《食腦喪B》搭上人夫黎振燁，當時謝東閔對女方不離不棄，並陪伴出席記者會，獲封「絕世好男友」，但也有網民不解他陪同出軌的朱智賢道歉的行為，甚至附上「綠帽俠」稱號。謝東閔早前接受《香港01》訪問時，就親揭當年女友出軌事件後陪對方出席記者會是他的決定，更坦言視對方為結婚對象，但最終二人還是分手收場。

謝東閔早前接受《香港01》專訪。（陳順禎攝）

訪問中，謝東閔表示與朱智賢當年因為拍攝探險節目《天與地》認識繼而撻著，兩人拍拖7年，走過七年之癢也經歷不少風雨，在今年的情人節，謝東閔更罕有地在社交平台分享二人合照，似用實際行動奠定女友在心目中的位置，「我同佢嘅相處係ok嘅，大家好平穩。同埋我哋（一齊）都好耐了，大家都好穩定。」

在今年的情人節，謝東閔罕有地在社交平台分享與朱智賢的合照。（IG@brian_tsetse）

但現實是殘忍的，每當有二人的新聞，外界難免都會提起4年前，朱智賢在拍攝《食腦喪B》搭上人夫黎振燁，當時謝東閔陪伴女方出席記者會，獲封「絕世好男友」，但也有網民不解他陪同出軌的朱智賢道歉的行為，甚至附上「綠帽俠」稱號。謝東閔對此親自解說：「其實呢個係我選擇嚟嘅，就算我依家離開TVB之後，我都係咁講，真係我嘅選擇嚟嘅！」

謝東閔直言他現在電話裡面一個新聞apps都沒有，基本上4年沒有看過，所以是別人跟他講才知道，「我嗰時睇可能會有少少介意，但依家睇呢，基本上我完全都唔會介意。因為當年紀大咗，睇事情嘅心態都會變唔同，呢幾年我覺得無論做人定係做生意，IQ唔係最重要，EQ先係最重要。我以前係一個比較有情緒嘅人，性格火爆很容易嬲，但依家唔會，因為當你有情緒嘅時候，就會思考唔到，就只有情緒爆發、或者抑鬱不開心呢啲情況。」

女友當年捲入桃色新聞，謝東閔陪伴女方出席記者會，獲封「絕世好男友」。（視覺中國）

謝東閔稱已有4年沒有看新聞App。（視覺中國）

對於網上一些不好的留言，謝東閔現時會覺得：「既然你都係想喺網上宣洩下啫，唔緊要，起碼我都幫咗你呀。（會唔會介意網民畀你嘅一啲稱號？）嗰時會有少少囉，但依家已完全無感覺，我基本上都唔睇嘅，亦唔會去在意，因為我都唔知你係邊個。（事前發生時會唔會承受著很大壓力？）當然會有唔開心，但又唔會唔知點，我覺得自己承受壓力嘅能力是算高的，而且從呢件事令我學識咗睇事情可以從唔同角度睇，正面和負面在乎自己選擇，我就選擇正面，有啲人係鍾意將自己嘅快樂，建築喺別人嘅痛苦身上，我覺得唔需要去在意。（但心中會唔會有條刺？）我已經唔記得曬了。」

謝東閔承認當時是有少少不開心，但不開心的事情現在已經全部不記得了。（陳順禎攝）

謝東閔稱現時與女友已習慣對方的相處，感情也很平穩。問到何時再走前一步拉埋天窗？謝東閔直言暫時未有結婚計劃，與女友也沒有討論這個話題，因為各有各忙，有時間大家都把精力放在照顧照顧狗狗上。但是否都視對方為結婚對象？謝東閔都沒轉彎抹角：「都係嘅，呢個係嘅。」

雖然與女友暫時沒有結婚計劃，但謝東閔稱視對方為結婚對象。（陳順禎攝）