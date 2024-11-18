創作女歌手魏嘉瑩即將來港開個唱　從百人小場唱到兩千人場地

華語創作女歌手魏嘉瑩即將於12月7日晚上8 時正，在新蒲崗東蒲體育館舉行《緩緩，時光從不溫柔》巡演香港站，日前這次巡演便回到台北舉行第四場演出，一開始即以快節奏的《年輕就是一種罪》、《是什麼奪走太陽（日光歸來版）》帶起高潮， 全場一起合唱跳躍，接下來帶來新歌《時光從不溫柔》、《緩緩》立刻將現場轉換成溫暖的氛圍；嘉賓郭靜一身白色裙裝現身引起尖叫，郭靜幽默地表示現場尖叫聲很野獸：「我好喜歡這個猛獸的尖叫聲。」郭靜與小魏魏嘉瑩首度合唱《下一個天亮》、《我不在意你曾經吻過誰》，中間小魏笑說兩人第一次碰面是錄製節目「超級偶像」的時候，郭靜幽默地回：「大概是七、八個月前吧？！」；演唱會三個大段落分別以溫暖、歡樂、暢快作為主軸，熱鬧的點歌part頻頻出現「頗具年代」的國台語暢銷金曲，讓台下又叫又笑，演唱會的最後，小魏感性地感謝歌迷們支持她的音樂夢，讓她一路從百人的場地唱到兩千人的場地：「你們就是我的小巨蛋～你們就是我的大巨蛋！」最後在全場大合唱《喜歡我吧》中，《緩緩，時光從不溫柔》演唱會台北場圓滿結束。

魏嘉瑩即將於12月7日在新蒲崗東蒲體育館舉行《緩緩，時光從不溫柔》巡演香港站。(公關提供)

從開始的快節奏進入溫柔的新歌，台下觀眾情緒一直十分高亢，到了小魏演唱會裡一定會有的點歌段落更是歡笑不斷，貼心歌迷送上自製點歌機，小魏笑稱現場是大型「時光KTV」，她又說：「不過如果有人點唱《Bad Boy》的話，唱到副歌「Bye bye bye bye」就可以下台了。」讓台下又笑又叫；觀眾也十分配合，一開始就點了黃乙玲的《人生的歌》（2005），結果小魏最熟的是蔡秋鳳的《金包銀》（1989），一口正統台中腔唱到台下欲罷不能；還有人點唱伍佰老師的《挪威森林》（1996），小魏模仿得唯妙唯肖，贏得台下熱烈掌聲。

小魏演唱會裡一定會有的點歌段落更是歡笑不斷，貼心歌迷送上自製點歌機。(公關提供)

接下來小魏介紹驚喜嘉賓郭靜上場，台下尖叫聲不斷，她幽默地說：「我好喜歡這個猛獸般的尖叫聲。」隨即又說：「但嘉賓好像有點在後台等太久了，這個鐘點費的部份？」嚇得小魏連忙說：「這個就去問我經紀人好了。」兩人你來我往讓台下歌迷笑得超開心。首次在台上合作，小魏說起第一次見郭靜是在她參加節目「超級偶像」的時候，郭靜驚訝的回：「啊？那應該是⋯七八個月前的事吧？！」又引起台下笑聲不斷，小魏回想說：「那時候是在廁所看到郭靜，我想說：『天哪～是郭靜耶！』在台上的時候雖然沒有合唱，但她就在舞台後方，我就想：『我跟郭靜同台了。』」言語間崇拜之意滿溢，知道這次演唱會嘉賓是郭靜，小魏在前一晚還興奮到睡不著，想著終於有機會合作了，跟催她休息的團隊夥伴說：「不要，我不睡，我要等『下一個天亮』。」沒想到夥伴幽幽地回她：「這樣我明天就把你綁『在樹上唱歌』」哦～」讓小魏想起來還是一直笑，郭靜聽了笑著稱讚：「你們夥伴都好有梗哦！很會。」兩人首度合唱《下一個天亮》、《我不在意你曾經吻過誰》，舊歌新風貌，歌迷大呼賺到。

小魏演唱會的嘉賓是郭靜。(公關提供)

郭靜與小魏魏嘉瑩首度合唱《下一個天亮》、《我不在意你曾經吻過誰》。(公關提供)

小魏笑說兩人第一次碰面是錄製節目「超級偶像」的時候。(公關提供)

嘉賓郭靜一身白色裙裝現身引起尖叫，郭靜幽默地表示現場尖叫聲很野獸。(公關提供)

演唱會最後以《花香》結尾，安可曲《倔強》唱完，小魏感性地說：「我的夢想是去小巨蛋，後來有機會在小巨蛋唱自己寫的歌，這些都是因為你們才有機會的，謝謝大家一路陪著我到這裡，從一百人的場地，到Legacy，然後再到這裡—Zepp New Taipei，沒有人有義務支持我的夢想，很幸運能擁有你們。除了想去小巨蛋以外，我最大的願望是大家可以平安、健康、快樂；在演出時看到你們的笑容，就覺得，可以唱歌給大家聽真的是太好了！當然，你們哭的時候我也是這個感覺。」歌迷們紛紛地拿出手機，台下一片閃耀燈海，最後在大合唱《喜歡我吧》中圓滿結束這場演唱會。接下來，小魏魏嘉瑩將前往上海及香港繼續《緩緩，時光從不溫柔》巡演行程。