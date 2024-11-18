黑色月光劇透第16集｜楊茜堯被辭退　竟然關呢位看似人畜無害事？

《黑色月光》劇情劇透 第16集

《黑色月光》第16集劇情講到，滿月（楊茜堯飾）被洪詠詩（王嘉慧飾）出賣，結果被卓昊天（郭鋒飾）辭退，原來洪詠詩已經被卓慧雲（林夏薇飾）收賣。滿月向記者彭英傑查詢卓家歷史，英傑嘗試從舊資料入手，調查當年高跟鞋的主人。

滿月（楊茜堯飾）被洪詠詩（王嘉慧飾）出賣。(影片截圖)

原來洪詠詩已經被卓慧雲（林夏薇飾）收賣。(影片截圖)

滿月與曦晨（黃翠如飾）及漫星（楊卓娜飾）談話中發現漫星同樣有那款的高跟鞋，但漫星指有特別版的另有其人。成風（王浩信飾）告訴滿月，玉玲（楊玉梅飾）的女兒范美寶（莊易羚飾）其實未死，滿月要接近美寶查出當年下迷藥一事。

滿月與曦晨（黃翠如飾）及漫星（楊卓娜飾）談話中發現漫星同樣有那款的高跟鞋。(影片截圖)

滿月與曦晨（黃翠如飾）及漫星（楊卓娜飾）談話中發現漫星同樣有那款的高跟鞋。(影片截圖)

滿月與曦晨（黃翠如飾）及漫星（楊卓娜飾）談話中發現漫星同樣有那款的高跟鞋。(影片截圖)

成風（王浩信飾）告訴滿月，玉玲（楊玉梅飾）的女兒范美寶（莊易羚飾）其實未死。(影片截圖)

玉玲（楊玉梅飾）的女兒范美寶（莊易羚飾）其實未死，滿月要接近美寶查出當年下迷藥一事。(影片截圖)

滿月終於找到機會接近美寶，但發現美寶智商只像十歲，滿月於遊樂場中救走美寶，奪得了她的信任。滿月被玉玲禁止接觸美寶，其後滿月替美寶找回心愛的公仔，玉玲才願意與滿月對話。

滿月終於找到機會接近美寶，但發現美寶智商只像十歲。(影片截圖)

滿月終於找到機會接近美寶，但發現美寶智商只像十歲。(影片截圖)

滿月於遊樂場中救走美寶，奪得了她的信任。(影片截圖)

滿月於遊樂場中救走美寶，奪得了她的信任。(影片截圖)

成風向玉玲表示滿月並非昊天的人，於是才對她說出當年的事情，因為美寶智商有問題，所以不獲昊天所愛。昊天迫玉玲帶美寶回娘家馬來西亞定居，甚少回港，但就指出當年慧雲已經常常偷穿美寶的衣物及鞋子等。

成風向玉玲表示滿月並非昊天的人，於是才對她說出當年的事情。(影片截圖)

因為美寶智商有問題，所以不獲昊天所愛。(影片截圖)

因為美寶智商有問題，所以不獲昊天所愛。(影片截圖)

慧雲查到昊天助手霍建堃與世祺合作的事，有所盤算。就在昊天拍攝道歉片段給玉玲，預備做手術之前，玉玲本想使計令醫生中止手術，未料美寶已被昊天捉走。

慧雲查到昊天助手霍建堃與世祺合作的事。(影片截圖)

玉玲本想使計令醫生中止手術，未料美寶已被昊天捉走。(影片截圖)

玉玲本想使計令醫生中止手術，未料美寶已被昊天捉走。(影片截圖)

玉玲本想使計令醫生中止手術，未料美寶已被昊天捉走。(影片截圖)

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。