李龍基同鄧炳強由鐘樓浩浩蕩蕩出發　邊行邊唱著《勇敢的中國人》

「全球華人流行音樂總會」於內地、加拿大、澳洲、美國、英國、馬來西亞等多個地方擁有合共 24 個分會，在創會會長孫敬安（Kimmy）與其大律師太太盧敏儀（Money）出錢出力下，於16 至17日在尖沙咀文化中心露天廣場舉行一連兩日共2場的「全球華人流行金曲大匯演」。

16 至17日在尖沙咀文化中心露天廣場舉行一連兩日共2場的「全球華人流行金曲大匯演」。(公關提供)

日前（16日）Kimmy邀請了保安局長鄧炳強，再加上Money和李龍基，與及其他分會約一百位會員，由尖沙咀鐘樓浩浩蕩蕩出發，邊行邊唱著《勇敢的中國人》進行了今次金曲大匯演的起步禮，場面非常壯觀。

Kimmy邀請了保安局長鄧炳強，再加上Money和李龍基。(公關提供)

Kimmy邀請了保安局長鄧炳強，再加上Money和李龍基。(公關提供)

接著在開幕儀式上，Kimmy和李龍基給大家講解多首早期六、七十年代廣東歌的由來，並即時在台上演譯，顧家輝胞弟顧嘉鏘也有親臨打氣，接著Kimmy苦笑說：「儘管今次大匯演活動並沒有政府資助，但為了保存廣東歌文化，Money 鼓勵我不如自資舉行，我原本我已經看中了一部Aston Martin跑車，但我聽取了Money的提議後，這部Aston Martin已成為舞台的一部份，歌手要珍惜這次表演的機會，我也希望在台上親吻我太太Money，答謝她對我的鼓勵和支持。」Kimmy 同時表示這班來自不同地區的華人歌手朋友，在這連續兩天演出中將互相交流音樂文化，讓廣大巿民可以更加深入認識廣東歌。