朱智賢感激謝東閔令她重新振作　早有分手念頭愧疚讓對方名譽受損

謝東閔與朱智賢難敵七年之癢，昨晚（17/11）無預警下驚爆分手，令不少人感到驚訝。兩人共同於社交網發文：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」

謝東閔與朱智賢共同於社交網發文宣布分手。（IG圖片）

兩人拍拖七年歷盡風波，最轟動一定是當年朱智賢在拍攝《食腦喪B》搭上人夫黎振燁，當時謝東閔對女方不離不棄，並陪伴出席記者會。近年兩人對外表示感情穩定，更發展到同居關係，並屢傳秘婚，可惜最後都未能開花結果分手收場。而朱智賢早前接受《香港01》訪問時，就曾爆在事件發生後，兩人曾有分手念頭，並坦言最愧疚令男方名譽受損。

在今年的情人節，謝東閔罕有地在社交平台分享與朱智賢的合照。（IG@brian_tsetse）

朱智賢在訪問中講到效力無綫10年間，經歷最艱難的低潮期是拍攝《食腦喪B》時搭上人夫黎振燁的「偷食事件」，令形象盡毀，面臨愛情、事業「雙失」。她回想這段時間，坦言的確是很艱難，不知如何面對，有一個月完全沒有踏出家門，連父母都沒有見，因害怕面對人。

朱智賢當年拍攝《食腦喪B》時搭上人夫黎振燁，令其形象盡毀，面臨愛情、事業「雙失」。（劉智源攝）

而男友謝東閔全程的陪伴，則成為她重新振作的重要因素。朱智賢稱事發後第一次出門口就是男友陪她去行山，從而慢慢再次接觸外界，「他不會講肉麻說話，而是行動型，那段期間他全程陪伴住我，不過他都有跟我講：『有咩事都一定會撐妳！』」最終亦成功帶她走出困境。

全靠男友謝東閔陪伴令她重新振作。（IG圖片）

在一段感情中，坦誠和信任缺一不可，經過此事，大家之間的關係難免會有條刺。朱智賢亦坦言在最艱難的時期，二人的確有過分手的念頭，因為事件弄成這樣，其實是很難走下去，任何人都會覺得無可能繼續，但最後大家憑坦誠和時間攜手跨過了這個難關。

朱智賢說：「有一次是很坦誠地大家面對面傾過偈，那次之後大家就一起擺低以前發生過的事情，繼續向前行，最緊要雙方都有這個心，就會做到。而且，我覺得我們現時的關係已升華到另一個階段，像家人一樣，信任度很高，大家都很自由，又沒有特意去管束對方什麼。我不覺得他心裏面有條刺，他是一個不計較、很豁達的人，很多事情無論對朋友、家人或身邊的人，他都不會很斤斤計較和耿耿於懷。」

朱智賢自爆與男友謝東閔曾有過分手念頭。（視覺中國）

對於男友當日就算承受著極大心理壓力仍挺身而出，拖住她的手出席道歉記者會。朱智賢直言當時沒有想過對方會這樣做，所以是很感動。但這個愛的表現，卻令男友被網民冠上極具屈辱性的稱號（綠帽俠），朱智賢坦言對此絕對非常愧疚，「戥佢難受，因為覺得（佢）好無辜。」

朱智賢最愧疚令男友受傷害。（視覺中國）

當時朱智賢被問到男友如此錫妳，會否用下半生去報答對方？她表示這些通常交由男人去決定的，二人雖然在結婚方面有共識，亦朝著這個方向走，但沒有很詳細去計劃，因大家目前都想事業有些成就先，有基礎才可行下一步，加上之前件事，令她感覺好像失去了幾年，現在想追回去。會否閃婚？朱智賢表示：「很多事情你不能說一定沒有可能，但我不是這種人。（是否已認定對方？）都是的，現在正正常常，好似家人般生活。（覺得對方是否嫁得過的好老公？）怎樣為之嫁不過？他幾好呀，現在很勤力，又有自己的音樂學校，很多方面都漸趨穩定，是有時比較大細佬，不過大家可互相遷就。」