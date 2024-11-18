周杰倫昆凌拍拖打高球曬恩愛　同行億萬點擊歌手竟被指撞樣張學友

台灣天王周杰倫和比他小14歲的太太昆凌，於2015年1月17日在英國Salby Abbey教堂舉行童話式夢幻婚禮，成為一時佳話，明年將迎來結婚10週年的他們，現擁有兩女一仔，一家五口幸福美滿。不過周杰倫並沒有因為有了小朋友而冷落昆凌，出名寵妻的他依舊將對方如公主般看待，又經常在社交平台互動放閃曬恩愛，堪稱娛樂圈模範夫妻。

昆凌和周杰倫當年在古堡舉行婚禮。（視覺中國）

周杰倫如今對昆凌依舊如公主般看待。（IG@hannah_quinlivan）

二人婚後育有兩女一仔。（IG@hannah_quinlivan）

近年，周杰倫和昆凌除了夫妻之外，還多了一個身份，就是「波友」，皆因兩公婆迷上打高爾夫球，只要有時間就一齊去打波，而在去年周杰倫44歲生日的時候，昆凌更特地包下高爾夫球場替老公慶生，認真誇張。日前，周杰倫和昆凌各自在社交平台分享與歌手周興哲等好友一起在澳洲打高爾夫球的相片，相中可見當日陽光普照，昆凌擔任車手駕駛著高球車，面上露出甜美笑容；身旁的周杰倫則給出勝利手勢，心情極佳，兩公婆還一齊戴上墨鏡，襯到絕。昆凌寫著：「Lovely golf day 天氣真好，一起去打球吧」，周杰倫則幽默說：「帶錄音師來深心靈的放鬆 他才會好好幫我錄音」。

周杰倫和昆凌近年迷上打高爾夫球。（小紅書）

天氣非常好，周杰倫心情都好好。（微博圖片）

一眾波友一齊合照。（小紅書）

周杰倫和昆凌拍拖打高爾夫球放閃，被網民講笑指他們比當日太陽還要曬。此外，他們也有分享一行人的大合照，不過周興哲竟意外成為焦點，不少網民以為他是歌神張學友，紛紛留言：「我以為張學友」、「有個男生好像張學友 哈哈哈哈哈」、「白帽子好像張學友啊」、這個美麗的誤會，真的令人哭笑不得。

合照裡面，周興哲意外成為焦點。（小紅書）

周興哲被指撞樣歌神張學友。（小紅書）