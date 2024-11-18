前TVB衝動男神現身旺角被女圍 友善合照大玩男友視角冧爆粉絲
撰文：崔力生
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現年45歲的吳卓羲（Ron）曾效力無綫多年，演出過《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》、《酒店風雲》、《歲月風雲》及《學警》系列等多套經典劇集，令他成功入屋。近年，吳卓羲主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》再度人氣急升，且工作不斷，電影、劇集、登台騷又舉行玩具模型展覽，瓣數多多，早前他還為好兄弟林峯演唱會擔任嘉賓，獻唱《別怪他》，反應相當熱烈。
但由於以往吳卓羲所演的角色性格多數都是衝動又火爆，加上他又演得入型入格，故不少人都以為他本性演出，但其實鏡頭後的吳卓羲待人友善，完全零架子，加上高顏值，是不少女仔心目中的男神。日前，吳卓羲現身旺角為飲品店擔任開幕剪綵嘉賓，更引起一陣騷動，有網民事後在交平台曬出二人的合照和小視頻，並寫著：「偶遇了吳卓羲，有幸合影」。
從片段所見，當吳卓羲完成工作準備離開時，即被大批市民、遊客和粉絲重重包圍，更出現排隊合照的人龍，場面墟撼。為免阻街，吳卓羲走到一旁與粉絲們逐一合照，雖然現場又熱又多車，但他沒露出半點不耐煩的樣子，而且還使出冧招，每一張合照都親自揸機，以男友視角自拍，不少粉絲影完都被冧到迷失方向。
期間由於人太擠，吳卓羲不斷叮囑大家不要推，相當貼心。網民紛紛留言大讚：「人好好啊。主動給粉絲拿手機拍，沒有一點架子，大帥哥」、「帥又有親和力」、「好可愛又貼心」、「吳卓羲很有人格魅力的一個男人」。可見吳卓羲人氣非常高。