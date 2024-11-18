前TVB衝動男神現身旺角被女圍　友善合照大玩男友視角冧爆粉絲

現年45歲的吳卓羲（Ron）曾效力無綫多年，演出過《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》、《酒店風雲》、《歲月風雲》及《學警》系列等多套經典劇集，令他成功入屋。近年，吳卓羲主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》再度人氣急升，且工作不斷，電影、劇集、登台騷又舉行玩具模型展覽，瓣數多多，早前他還為好兄弟林峯演唱會擔任嘉賓，獻唱《別怪他》，反應相當熱烈。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲現身澳門出席亞洲首個 AR 打造的玩具模型展覽「玩托邦吳卓羲藝術玩動收藏展」開幕典禮。（資料圖片/梁碧玲攝）

吳卓羲早前為好兄弟林峯演唱會擔任嘉賓，獻唱《別怪他》，反應相當熱烈。

但由於以往吳卓羲所演的角色性格多數都是衝動又火爆，加上他又演得入型入格，故不少人都以為他本性演出，但其實鏡頭後的吳卓羲待人友善，完全零架子，加上高顏值，是不少女仔心目中的男神。日前，吳卓羲現身旺角為飲品店擔任開幕剪綵嘉賓，更引起一陣騷動，有網民事後在交平台曬出二人的合照和小視頻，並寫著：「偶遇了吳卓羲，有幸合影」。

吳卓羲參與錄製多個內地綜藝節目。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲主攻內地市場，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》再度人氣急升。（網上截圖）

由於劇集的角色關係，搞到外界成日覺得吳卓羲衝動又火爆，其實他絕對是圈中一位「Nice Guy」。（《飛虎之潛行極戰》劇照）

從片段所見，當吳卓羲完成工作準備離開時，即被大批市民、遊客和粉絲重重包圍，更出現排隊合照的人龍，場面墟撼。為免阻街，吳卓羲走到一旁與粉絲們逐一合照，雖然現場又熱又多車，但他沒露出半點不耐煩的樣子，而且還使出冧招，每一張合照都親自揸機，以男友視角自拍，不少粉絲影完都被冧到迷失方向。

網民曬出與吳卓羲合照。（小紅書）

出現排隊人龍，非常受歡迎。（小紅書）

親自揸機。（小紅書）

期間由於人太擠，吳卓羲不斷叮囑大家不要推，相當貼心。網民紛紛留言大讚：「人好好啊。主動給粉絲拿手機拍，沒有一點架子，大帥哥」、「帥又有親和力」、「好可愛又貼心」、「吳卓羲很有人格魅力的一個男人」。可見吳卓羲人氣非常高。

大玩男友視角。（小紅書）

粉絲趁機會同吳卓羲傾幾句。（小紅書）