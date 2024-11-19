TVB台慶2024｜鄺潔楹同羅毓儀向四朵金花致敬　組合竟然有新名

《萬千星輝賀台慶2024》將於今晚（18日）舉行，全台藝員昨日（18日）齊集TVB電視城為台慶節目進行彩排。鄺潔楹及羅毓儀接受《香港01》訪問時透露明天會與林凱恩及江嘉敏會以「四朵金花」現身。

+ 1

鄺潔楹及羅毓儀更即場演繹了一段《四朵金花》，羅毓儀表示：「至於我哋邊個打邊個，就交畀觀眾投票決定。」鄺潔楹則表示她們沒有刻意由誰去扮誰：「冇喎，我哋有特登search返睇吓當年《歡樂今宵》嗰啲片段嘅。」

鄺潔楹及羅毓儀更即場演繹了一段《四朵金花》。（胡凱欣 攝)

鄺潔楹指她們學習「四朵金花」的優雅及神韻，二人被問到汪明荃（阿姐）有沒有看過她們的表現，二人即「擰頭」表示還未：「未啊，但係聽日如果佢喺度，我哋會緊張好多啦，因為本人就喺度望住。」更希望阿姐會覺得滿意，羅毓儀就希望「唔好失禮四朵金花」。

鄺潔楹及羅毓儀被問到汪明荃（阿姐）有沒有看過她們的表現，二人即「擰頭」表示還未。（胡凱欣 攝)

二人聽到阿姐要求很高時，即表示對自己要求都很高：「我哋對自己要求都唔低㗎！」而被問到會否用表演後問阿姐對自己表現評語時，鄺潔楹則說：「聽日應該到時候會好忙，因為Lisa姐會做司儀啊嘛，咁費事阻住佢，仲要佢望住我哋。」

鄺潔楹及羅毓儀聽到阿姐要求很高時，即表示對自己要求都很高。（胡凱欣 攝)

鄺潔楹及羅毓儀被問到除了學習「四朵金花」的優雅外，還有什麼不足之處，羅毓儀即大笑表示是身高方面：「我覺得我哋嘅身高係有啲不足嘅！由其係我哋兩個，真係相差有啲遠，所以一開始收到個通告話我哋要扮四朵金花嘅時候，我覺得身高會唔會差得有啲遠？」更為明天的組合改名做「2024年哈比四朵金花」。

鄺潔楹及羅毓儀更為明天的組合改名做「2024年哈比四朵金花」。（胡凱欣 攝)

羅毓儀被問到早前「強吻」鍾柔美一事時，即呼要「澄清」：「其實嗰陣時我係有問佢㗎，我係話：『yumi啊，不如我鍚你一啖啊？』跟住佢話好啊，我拍低啊，係佢自己講㗎，佢話我要拍低，佢仲叫人幫佢揸機㗎。」