TVB台慶2024｜林正峰表演揮劍話好簡單：只要唔好劈到自己就得

TVB電視城昨日（18日）星光熠熠，因今晚（19日）即將舉行《萬千星輝賀台慶2024》，全台藝員齊集為台慶節目進行綵排。林正峰接受《香港01》訪問時透露今晚將會穿上蒙古裝「揮劍」，到底「揮劍」做什麼，就要等今晚才揭曉。

林正峰接受《香港01》訪問時透露今晚將會穿上蒙古裝「揮劍」。（胡凱欣 攝)

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林正峰表示自己很喜歡蒙古裝：「我幾鍾意個裝束㗎！」林正峰揮劍會否安全他則透露很簡單，只需輕輕揮動即可：「因為佢係好簡單嘅步驟，只要唔好劈到自己就得㗎啦。」

林正峰揮劍會否安全他則透露很簡單，只需輕輕揮動即可。（胡凱欣 攝)

早前林正峰在社交平台分享了一些與何廣沛合拍的一些「BL」情節短片，立即引起網民關心，何廣沛最後就是捨棄女朋友選了他。林正峰透露其實是在之前拍攝完《新聞女王》後有網民表示希望看到他跟何廣沛的「BL」情節片：「有人覺得我同何廣沛個角色好夾同好襯，咁嗰陣時我哋喺內地拍緊綜藝飲食節目，咁我同何廣沛冇嘢做嘛，咁咪搵啲嘢拍吓啦。」

林正峰透露其實是在之前拍攝完《新聞女王》後有網民表示希望看到他跟何廣沛的「BL」情節片。（胡凱欣 攝)

原來網民覺得他們二人很配是因為在影音平台拍了一些「手勢舞」，所以就覺得二人很有「CP感」：「點知大家又真係幾鍾意喎，咁所以就keep住拍續集續集咁，每次嚟嘅反應幾好。」但被問到除了何廣沛外還會跟誰拍「CP」片，他卻說由大家來決定及建議。

原來網民覺得他們二人很配是因為在影音平台拍了一些「手勢舞」，所以就覺得二人很有「CP感」。（胡凱欣 攝)

日前播出的《獎門人》中見到二人為了玩遊戲，互相把忌廉抹在對方面上，但林正峰就表示二人是「又愛又恨」：「愛就係會顧念住大家啦，恨就係大家會互相鬥爭，玩吓咁樣啦。」而林正峰最後表示如果大家喜歡的話就會拍更多的短片滿足大家。

日前播出的《獎門人》中見到二人為了玩遊戲，互相把忌廉抹在對方面上。(節目截圖)