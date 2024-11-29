周柏豪加入新濠天地「天頤」做廚師　親自煮你食加合照只需呢個價

周柏豪是香港近年少有的三棲藝人，作為歌手，他囊括四台的年度男歌手獎最高殊榮，作為演員，他擔任過多部電影男主角，《原諒他77次》在內地更超過7千萬票房，至於電視，他也在TVB擔正《多功能老婆》和《旁觀者》，而後者更揭示了他的另一個才能，原來周柏豪對下廚也很有心得。

周柏豪是香港近年少有的三棲藝人。（IG@punkhippie）

以往周柏豪在劇集作品及綜藝節目間中都會有展示廚藝的一面，在12月14日，他將會聯手澳門新濠天地，行政總廚黃贊奇，以劇集《旁觀者》咖啡店花藝佈置為靈感，以「花式花食」炮製創意華席，二人由花膠、花雕、花椒、櫻花蝦到浪漫的薰衣草雪糕，選定多種帶「花」字的調料食材為橋樑，共同賦予是夜意想不到的情感體驗、創意和巧思。

以往周柏豪在劇集作品及綜藝節目間中都會有展示廚藝的一面。（《旁觀者》劇集截圖）

除了以花做主題，今次周柏豪更會用他兒時的ICQ網名「豪油」，與黃贊奇師傅一齊調配出秘製「豪」油，用作紅燒鮑魚伴櫻花蝦陳村粉，「豪」油醬汁濃重點題，香飄千里，「豪」式畫龍點睛，賞心悅目；周柏豪曾在劇中咖啡店製作雪糕，是夜將重現經典一幕：喜愛吃提子的周柏豪將會即席為賓客表演用液態氮製作薰衣草雪糕，配上官燕晴王提子奶凍，特別甜美，愉悅感官。

周柏豪曾在劇中咖啡店製作雪糕。（節目截圖）

周柏豪在劇中製作薰衣草雪糕給王敏奕。（節目截圖）

周柏豪與黃贊奇師傅以「豪」式自家花椒油入饌，造就了晚宴上這道昇華版香茅煙燻五香花椒乳鴿，更加突顯「豪」牌花椒油的鮮麻椒香，另一道「秘製泡椒花膠海膽撈十八榖飯」則改良自周柏豪最擅長的海膽炒飯，因周柏豪嚐辣，故此他特別加入泡椒，別出心裁，令人萬分期待。

黃贊奇師傅是新濠天地黑珍珠一鑽高級中菜「天頤」總廚。（IG@wong_angelo）

六道菜的晚宴，每位只需要澳幣$3,288，近距離欣賞周柏豪為您下廚，互動交流，每席皆可合照留影。機會難逢，精彩難忘。名額有限，馬上訂座！

天頤位於新濠天地酒店二十一樓的高架天橋，食客不單被迷人景色環抱，更可從另一角度欣賞酒店獨特的建築風格。