67歲百億駙馬人紅多親戚　廣東廣西鄉民爭住叫他認祖歸宗

67歲的呂良偉，跟太太楊小娟結婚多年，恩愛如昔，而呂良偉搖身一變，成為了百億駙馬，人人羨慕，但更令人妒忌呂良偉的是他甚懂養生，長青不老。近日呂良偉跟好友甄子丹，一起遊廣西的名勝德天瀑布，而在等待上船，二人穿上救生衣後，竟然雙雙耍起拳來，而呂良偉當然是他的招牌出品「達摩回春拳」，網民除了讚他唔識老外，還爭議起他的籍貫，廣東、廣西兩地的網民也勸他認祖歸宗，相當匪夷所思。

呂良偉穿上救生衣，打出「達摩回春拳」。（小紅書）

呂良偉是知名影星，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《上海灘》、《雪山飛狐》等，又拍過星爺的《賭俠2之上海灘賭聖》，至今仍是港人的集體回憶。其實呂良偉早已賺夠上岸，拍戲也只是玩票性質，閒時帶埋老婆，跟好友甄子丹夫婦遊山玩水，生活逍遙愜意。近日呂良偉跟甄子丹遊廣西的名勝德天瀑布，等船期間分別耍拳解悶，雖然穿上救生衣，呂良偉打出「達摩回春拳」，仍然甚為靈活，雄渾有勁。

甄子丹都有份耍拳。（小紅書）

最讓人意想不到，是影片曝光後，竟然引起了廣東、廣西網民之爭，分別叫呂良偉認祖歸宗，眾所周知，呂良偉在越南出世，有網民指他其實來自廣西東興，近越南邊境地區，但呂良偉的祖上籍貫，卻是來自廣東廉江，兩地網民也爭住跟呂良偉認親認戚，人紅不止是非多，還會多了一批同鄉，甚為無奈。

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呂良偉睇落好年青。（小紅書）

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