金雞獎2024｜劉德華忙應酬人氣極高　同枱一線小生無人問津好可憐

內地年度電影盛事《第三十七屆中國電影金雞獎》日前已順利舉行，而在閉幕式的晚宴中，有網民就捕捉到天王劉德華與黃曉明共坐一桌，但前者不停與人應酬，後者則變成孤獨精，獨自一人低頭玩手機，畫面顯得甚有差別，不禁令人猜測與女友葉珂近期發生的爭議有關。

劉德華人氣好高。（微博圖片）

從網上曝光的照片可見，身穿灰色西裝，戴着眼鏡及口罩的劉德華非常帥氣，坐在圓桌諗的他人氣極旺，不斷有人上前與他閒聊，而他亦顯得笑容滿面，在其身後有眾多人圍着，氣氛相當之好。反之，同桌的黃曉明卻顯得孤獨，一臉不開心地獨自低着頭玩手機，身後的人亦沒有理會他似的，兩者畫風明顯有差異，然而這一幕令不少粉絲為他感到心疼。

黃曉明獨自一人玩手機。（微博圖片）

黃曉明為葉珂之亂90度鞠躬道歉。（微博圖片）

作為內地一線小生，黃曉明在內娛有一定的地位，但如今這個無人問津的畫面卻令人覺得可憐。有不少網民猜測與其女友葉珂近期引起的爭議有關，所以令他難以專心工作，大家亦不好上前打擾。日前他更在電影《戴假髮的人》宣傳活動上，更為女友的事向大家道歉：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，其實我真的就是對大家造成一些影響，就是我真的非常的非常的抱歉，我的內心真的很難過啊！其實大家給我的留言，我也都看到了，然後我自己也一定會處理好我自己的這個私人的事情，同時我也會努力把自己的工作做好，我想再次跟大家說一聲對不起了。」