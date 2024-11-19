Jace陳凱詠再度入我最喜愛的女歌手　拒為獎項做歌：會對唔住自己

JACE陳凱詠自去年年底約滿後，便以全自資方式展開獨立歌手之路。早在今年1月，JACE便與Jay馮允謙以「雙J」身分，在會展舉行了一場大型音樂會，以大勇姿態回歸舞台；到了年中，她再與Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）和Marf（邱彥筒）舉行「拉闊音樂會」。

JACE承諾忠於自己創作方向：為攞獎做歌會對唔住自己。

二品官「我投你」全力應援。

此外，JACE更有幸擔任Sammi（鄭秀文) 的個唱嘉賓之一：「成就咗我人生首次上紅館舞台，雖然當日以嘉賓嘅身份上呢個台，但我相信好快會再上呢個台，成為豔亮嘅蛇妖。」在音樂製作方面，Jace今年推出的《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》，分別成為903和Chill Club冠軍歌，連同年初的《練功》總共四次登頂，成績斐然。

JACE與Edan、Jeffrey和Marf合演一場精彩的「拉闊音樂會」。

JACE與Edan推出合唱歌《漸漸我們》。

JACE的聲勢一直持續到年尾，在上周五公布的叱咤我最喜愛的女歌手投票中，她連續第五年入選我最喜愛的女歌手十強，更有報導指，Jace今年有機會首次進入叱咤女歌手三甲，令一班「二品官」（粉絲暱稱）十分期待。

JACE 更有幸成為鄭秀文 (Sammi) 的個唱嘉賓之一，首度踏上紅館。

藉新歌向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。

日前，JACE接受電台訪問時，被問及對獲獎的看法。她坦言：「我唔敢諗，同唔識諗。朋友問我，我答到手都震晒，我唔知呀！」她強調不會為獎項而改變創作方向：「如果要諗住咩獎項而做咩歌，我會覺得對唔住自己。就算最後成績唔好，我起碼都做咗自己開心嘅歌。」

而新歌《那黑夜沒很夜》，JACE還特意邀請好友填詞人Oscar親自填詞。這首歌的靈感源自JACE過去幾年在樂壇的心路歷程。回首2019年初入行時的青澀，到如今經歷了不少高低起伏，JACE深感每一步都來之不易。五年過去，JACE練功完成，休眠期過後，新一課修行再度展開。歌詞中「從此我知 what I want what I care，唯一要講的是多謝多謝」，道出了JACE的心聲，表達了對在她最艱難時刻給予溫暖和希望的人，最深的感激，藉此向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。

新歌首度與好友詞人Oscar合寫。

獨立女將JACE陳凱詠破浪前行 全自資一年創佳績。

談到創作過程，JACE分享道：「這首歌是我在洛杉磯觀看Coachella音樂節時萌生的靈感。看著台上的表演者，我突然有了寫一首溫暖歌曲的想法。我幻想著自己站在舞台上，與樂隊一起演出，向著支持我的觀眾，唱出這首歌時的畫面。」

JACE推出年尾壓軸新歌《那黑夜沒很夜》。

製作方面，《那黑夜沒很夜》邀請了填詞人Oscar參與，兩人此前曾在廣播劇合作，但這次卻是Oscar首次為JACE的個人作品填詞。他刻意保留部分JACE在Demo中填寫的英文歌詞，留下當初最真實的迷惘感，使整份歌詞更立體。正正因為很自然地製作了這首歌曲，所以MV方面也不想堆砌太多，最後突發開個boat party，邀請一直緊密合作的戰友好友們上船，趁機相聚玩樂一番，JACE謂：「本來還擔心十一月會否開始轉涼下不了水，結果又真讓我們捉得住夏天的尾巴，呵呵。It was a beautiful day I’ll never forget。」最後JACE更與他們在船上互相擁抱落淚，場面窩心。

MV方面也不想堆砌太多，最後突發開個boat party。