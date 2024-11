Jace陳凱詠再度入我最喜愛的女歌手　拒為獎項做歌：會對唔住自己

JACE陳凱詠自去年年底約滿後,便以全自資方式展開獨立歌手之路。早在今年1月,JACE便與Jay馮允謙以「雙J」身分,在會展舉行了一場大型音樂會,以大勇姿態回歸舞台;到了年中,她再與Edan(呂爵安)、Jeffrey(魏浚笙)和Marf(邱彥筒)舉行「拉闊音樂會」。

JACE承諾忠於自己創作方向:為攞獎做歌會對唔住自己。

二品官「我投你」全力應援。

此外,JACE更有幸擔任Sammi(鄭秀文) 的個唱嘉賓之一:「成就咗我人生首次上紅館舞台,雖然當日以嘉賓嘅身份上呢個台,但我相信好快會再上呢個台,成為豔亮嘅蛇妖。」在音樂製作方面,Jace今年推出的《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》,分別成為903和Chill Club冠軍歌,連同年初的《練功》總共四次登頂,成績斐然。

JACE與Edan、Jeffrey和Marf合演一場精彩的「拉闊音樂會」。

JACE與Edan推出合唱歌《漸漸我們》。

JACE的聲勢一直持續到年尾,在上周五公布的叱咤我最喜愛的女歌手投票中,她連續第五年入選我最喜愛的女歌手十強,更有報導指,Jace今年有機會首次進入叱咤女歌手三甲,令一班「二品官」(粉絲暱稱)十分期待。

JACE 更有幸成為鄭秀文 (Sammi) 的個唱嘉賓之一,首度踏上紅館。

藉新歌向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。

日前,JACE接受電台訪問時,被問及對獲獎的看法。她坦言:「我唔敢諗,同唔識諗。朋友問我,我答到手都震晒,我唔知呀!」她強調不會為獎項而改變創作方向:「如果要諗住咩獎項而做咩歌,我會覺得對唔住自己。就算最後成績唔好,我起碼都做咗自己開心嘅歌。」

而新歌《那黑夜沒很夜》,JACE還特意邀請好友填詞人Oscar親自填詞。這首歌的靈感源自JACE過去幾年在樂壇的心路歷程。回首2019年初入行時的青澀,到如今經歷了不少高低起伏,JACE深感每一步都來之不易。五年過去,JACE練功完成,休眠期過後,新一課修行再度展開。歌詞中「從此我知 what I want what I care,唯一要講的是多謝多謝」,道出了JACE的心聲,表達了對在她最艱難時刻給予溫暖和希望的人,最深的感激,藉此向一直支持她的人講一聲真摯的「多謝 多謝」。

新歌首度與好友詞人Oscar合寫。

獨立女將JACE陳凱詠破浪前行 全自資一年創佳績。

談到創作過程,JACE分享道:「這首歌是我在洛杉磯觀看Coachella音樂節時萌生的靈感。看著台上的表演者,我突然有了寫一首溫暖歌曲的想法。我幻想著自己站在舞台上,與樂隊一起演出,向著支持我的觀眾,唱出這首歌時的畫面。」

JACE推出年尾壓軸新歌《那黑夜沒很夜》。

製作方面,《那黑夜沒很夜》邀請了填詞人Oscar參與,兩人此前曾在廣播劇合作,但這次卻是Oscar首次為JACE的個人作品填詞。他刻意保留部分JACE在Demo中填寫的英文歌詞,留下當初最真實的迷惘感,使整份歌詞更立體。正正因為很自然地製作了這首歌曲,所以MV方面也不想堆砌太多,最後突發開個boat party,邀請一直緊密合作的戰友好友們上船,趁機相聚玩樂一番,JACE謂:「本來還擔心十一月會否開始轉涼下不了水,結果又真讓我們捉得住夏天的尾巴,呵呵。It was a beautiful day I’ll never forget。」最後JACE更與他們在船上互相擁抱落淚,場面窩心。

MV方面也不想堆砌太多,最後突發開個boat party。