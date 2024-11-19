蕭正楠指老婆黃翠如屬高齡產婦停工休息　被問BB性別竟然咁答

黃翠如和蕭正楠日前（17）在社交平台公布喜訊，分享超聲波照透露懷孕消息，並同時透露曾經歷失去的痛，他今日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》接受訪問表示：「嚇咗一跳嘅，自己都反應唔到，突然之間送咗份禮物俾你，眼淚就湧晒出嚟，好開心，因為大家睇咗條影片，上一次（流產）嘅失去，都希望有一日會再有BB，有希望都開始去到隨緣，諗住兩個一齊過都咁開心，突然之間就收到呢個消息！」他繼續指現時太太已經安全懷孕，並表示：「上次嘅經歷（流產）令到我每一日都好忐忑，又開心又擔心！」

黃翠如和蕭正楠日前（17）在社交平台公布喜訊，分享超聲波照透露懷孕消息。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠今日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》接受訪問。（陳順禎攝）

指老婆黃翠如屬高齡產婦停工休息

被問到是否會減少工作陪伴太太，他說：「太太都明白嘅，我都要出去搵食（賺錢），太太就喺屋企休息，工作嘅嘢就等男人負責。」他則不願意提及太太上一次流產的年份。提及今胎BB的性別，他說：「呢個秘密剩係得黃翠如知道，我最近都略略估到，但係唔係太肯定，但留返個秘密俾我哋兩公婆，我哋兩個家長都未知。」

蕭正楠指自己主力工作賺錢。（陳順禎攝）

透露太太預產期係明年

講到預產期，他分享：「肯定係下年，屬蛇嘅BB！」至於太太現階段屬於高齡產婦，他表示：「其實都算係高齡，所以食嘢嗰方面都好乖（控制飲食）。」被問到太太現階段會否經常作嘔，他坦言：「上一次食得太飽嘔，之後就未試過！」他透露將會請工人照顧太太，並笑言：「我自己好自由，成日唔着衫走來走去，可能要着返靚啲！」

蕭正楠透露將會請工人照顧太太。（陳順禎攝）