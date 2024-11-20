梁敏巧自爆Babyface埋伏屋企附近求婚被嚇親：送一卡鑽石戒指

梁敏巧昨日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》身穿低胸裝示人大騷身材。梁敏巧接受《香港01》表示：「 今日呢套戰衣就上下都露少少，呢個都冇乜特別，主要係神秘的黑色風格。」她透露唔驚走光，並表示：「貼足安全措施，膠紙都貼得好實。」

梁敏巧昨日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》身穿低胸裝示人大騷身材。（陳順禎攝）

梁敏巧自爆Babyface埋伏屋企附近求婚

講到最近有報道刊登指與她在訪問中結緣的Babyface當街求婚，她表示：「嗰一日都幾突然，都嚇親有少少驚，冇諗過佢會搵到去我屋企附近求婚，因為都好愕然，我自己都有少少驚。」她憶述當天的事發經過：「嗰日我落街嘅時候正常去搭車，我低頭撳緊電話，當時突然之間有人嗌我，我以為係Fans，我就見到佢攞住摘花同埋個牌，我就即刻向前跑，佢都追咗一陣，我就停低睇吓佢有啲咩俾我，佢就寫咗張卡有七大承諾，佢就送咗摘花同埋張卡，戒指我本身就唔收嘅，但係佢都送咗俾我，我想還返俾佢，但係太遠啦！」談及收戒指一事，她表示：「我估計都有一卡左右，係鑽石嚟嘅，不過我後來都掉咗。」

被問到日後Babyface也有恐怖的行為，是否會報警求助，她坦言：「我會睇吓佢做啲咩，因為今次都唔係做啲好變態嘅嘢，如果去做啲變態嘅肢體接觸，或者強吻我，咁我就一定會報警。」

梁敏巧自爆日前Babyface埋伏屋企附近求婚。（《東張西望》截圖）

梁敏巧指Babyface若果日後做出變態行為，就會報警處理！（陳順禎攝）