77歲EYT元老亮相台慶中氣十足　曾直播目擊冧棚架意外終身難忘

為慶祝無綫（TVB）踏入57周年台慶，今晚全台藝人假將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，除有全台藝人參與，還邀請好多老朋友現身，當中包括《歡樂今宵》（EYT）元老級主持葉尚華，他與吳麗珠和劉曉彤一齊分享再度參與無綫台慶的感受。

葉尚華、吳麗珠和劉曉彤都曾經做過EYT，今次專誠返TVB賀台慶。（葉志明 攝）

今年77歲、久未在螢光幕出現的葉尚華梳了一頭九一分界，相當精神，他中氣十足謂：「好開心見返好多同事，個個都咁健康，同埋個廠越嚟越靚，呢度一廠嚟，以前我哋都做過一廠，但呢個一廠係無得頂呀！」

葉尚華今年77歲。（電視截圖）

葉尚華多年冇喺電視螢光幕出現，梳九一分界髮型，中氣十足。（電視截圖）

葉尚華與阿姐都係EYT元老。（電視截圖）

葉尚華、吳麗珠和劉曉彤都曾經做過EYT，今次專誠返TVB賀台慶。（電視截圖）

64歲嘅吳麗珠身材樣貎都冇乜走樣，Keep得好好。（電視截圖）

葉尚華原名葉福光，綽號「大華」，1968年曾入選香港足球代表隊參加亞洲盃足球賽決賽周，之後效力南華，1975年憑正氣形象獲啤酒公司垂青邀請任廣告代言人，因而人氣急升，同年更獲TVB高層周梁淑怡邀請加入《歡樂今宵》大家庭，並簽約成為TVB藝員，身兼兩職，一邊踢球一邊做節目主持。

葉尚華退出娛樂圈後，與圈中人仍不時見面，每年EYT舉行聯歡晚宴，葉尚華好多時都會參與，而今年亦不例外，還扶住盧海鵬一同現身。葉尚華曾在訪問中談及《歡樂今宵》最難忘事情，他表示當年在新界做直播電單車跳遠比賽，開場時突然發生棚架倒塌意外，攝影機在台上跌下來，更死了幾個人，最後節目做不成，亦令他終身難忘。翻查「香港公共圖書館數碼館」得悉，事件發生在1977年7月1日，當日《歡樂今宵》直播節目，在石崗機場舉行「電單車競技大賽」。

葉尚華係足球員出身。（電視截圖）

葉尚華周梁淑怡賞識識加入TVB，曾參與EYT唔少趣劇演出，仲有劉丹。（電視截圖）

葉尚華退出娛樂圈後，仍與不少圈中人時有聚會。（資料圖片）