你看不到的《萬千星輝賀台慶2024》　梁敏巧完騷落台有猛男相伴

《萬千星輝賀台慶》圓滿結束！今年2024年台慶節目演出陣容及出席嘉賓可謂相當鼎盛，有前輩盧海鵬、「璨神」廖偉雄，也有介紹新人出場的部份，亦有一眾全台藝人，更少不了壓軸登場的林峯。除了幕前鏡頭中發生的事，鏡頭以外或台上鏡頭拍攝不到的事也相當豐富！蔡思貝和劉佩玥在台上更疑似面阻阻鬧不和？



攝影：林迅景

盧海鵬、「璨神」廖偉雄出席2024年《萬千星輝賀台慶》。（資料圖片）

雖說每年《萬千星輝賀台慶》節目都十分精彩，但對女星來說，行紅地氈的部份卻是「兵家必爭之地」，幾乎上至汪明荃下至四線女藝人都會想盡辦法得到最大的曝光率，成為全場最靚的那一位。有身材的當然會選擇騷身材，不少小花也選擇在這個寒風入骨的晚上「着少啲，着靚啲」。

TVB台慶紅地氈｜東張女神谷胸上心口 贏一腳踏七船女星43吋長腿

全場幾十個女星花多眼亂，不知以下幾位，大家又有沒有睇漏？

葉蒨文同曾展望紅完紅地氈後，就喺隔籬玩住影相。（資料圖片）

影完之後葉蒨文發現曾展望條呔歪咗，仲幫手整理。勁sweet！（資料圖片）

TVB台慶紅地氈第二輪｜廖慧儀仙女裝 力撼被傳整容港姐冠軍！

好多女藝人一齊行完紅地氈後，都未必會有「單人相」，所以通常就會喺附近繼續影靚相。你幫我影，我又幫你影。（資料圖片）

古佩玲呢一晚盛裝出席，有個助手跟出跟入都好合理。（資料圖片）

TVB台慶紅地氈第三輪｜馮盈盈交叉遮心口 呢位港姐仲誇剩係兩條帶

大小姐林淑敏要影靚相，送水輝許家傑當然要幫手啦。（資料圖片）

邵初今晚可以話係「搏到盡」！行過有人要求合照。（資料圖片）

TVB台慶紅地氈第四輪｜梁敏巧烏低身再證實力 一線花旦們騷長腿

「愛回家Candy」葉蒨文（Sophie）衣着唔會話好誇張，但係「性感度」總是恰到好處。（資料圖片）

仲有充滿「女神風」嘅鍾晴，唔好睇漏。（資料圖片）

仲有對腳好長嘅「愛回家Elaine」李芷晴。（資料圖片）

着長裙其實都幾唔方便，但係為咗靚就冇計啦。（資料圖片）

👇👇👇想知佢係邊個？點擊下圖睇答案👇👇👇

+ 23

紅地氈完畢後，「主菜」就正式開始。台上精彩，台下也有相當多事情發生。

未正式開騷前，主席許濤先生聽工作人員講解。（資料圖片）

總經理曾志偉先生一樣都係睇實各人準備工作進度。（資料圖片）

樂易玲嘅公子同應屆港姐亞軍梁嘉瑩，唔知傾緊乜呢。（資料圖片）

是晚《萬千星輝賀台慶2024》有一個環節 台慶劇「生日快樂」。（資料圖片）

當中有一幕周嘉洛坐在按摩椅上，林秀怡就為周嘉洛「洗臉」。（資料圖片）

鏡頭一轉周嘉洛去了佈景左邊面，而吳偉豪就自己走去去坐按摩椅。當然鏡頭畫面唔會睇到。（資料圖片）

林秀怡仲好自動幫吳偉豪「按摩」添！相信呢一幕都係即興演出。（資料圖片）

歷屆香港小姐出場的環節中，劉佩玥與蔡思貝並排時出現呢一幕。（資料圖片）

蔡思貝同劉佩玥似乎「面左左」？（資料圖片）

👇👇👇點擊下圖睇發生咩事👇👇👇

TVB台慶2024｜麥美恩有得同林峯抱抱 呢位小花睇到扁曬嘴兼想喊

等咗成晚，林峯終於出場。（資料圖片）

成班藝員衝晒入一廠睇林峯Live騷。（資料圖片）

樂易玲樂小姐仲企埋起身一齊跳舞！（資料圖片）

梁敏巧完騷落台有猛男相伴，係資深髮型師。着高踭鞋着咗成日就係咁。完騷梁敏巧即時着鞋「解封」。（資料圖片）

但係俾路過嘅珍姐見到......（資料圖片）

上年郭珮文Juliana被曾志偉話「發緊夢」。今年第二次參加台慶，到完騷大合照環節，郭珮文Juliana似乎唔多知自己企邊度，仲周圍搵位。（資料圖片）

👇👇👇點擊下圖睇郭珮文搵企位👇👇👇

+ 5

「緋聞情侶」古佩玲拖住「風少」陳浚霆！（資料圖片）

TVB台慶2024｜廖家爵爸爸逝世依然敬業 曾志偉、樂易玲台下爆喊

👇👇👇點擊下圖睇其他👇👇👇

+ 13

TVB台慶2024｜盧海鵬廖偉雄現身 再唱《幾許瘋語》掀全場高潮