周嘉洛演台慶趣劇變鹹濕鬧劇　塞頭面向林秀怡巨胸被轟：不知所謂

周嘉洛、林秀怡、戴祖儀、吳偉豪、焦浩軒和鄧智堅昨晚（19日）為無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》表演趣劇，但當中內容極為低俗，林秀怡扮演的按摩椅竟變成鹹濕按摩椅，將周嘉洛的頭放在假巨胸上前前後後、左右搖擺，更揚言要「雀底按摩」，被網民嘲似十足AV情節，怒斥：「低俗趣劇不知所謂！」

本身呢個環節係同TVB講生日快樂。（電視截圖）

咁合家歡嘅場面，竟然變咗鹹濕鬧劇？（電視截圖）

短劇實為TVB慶祝57歲生日，飾演「阿樂」的周嘉洛與TVB同一日生日，一天發現全屋傢電會自己說話，當中扮演按摩椅的林秀怡要裝上假大胸，穿上啡色貼身衫跟按摩椅完美配合，她全程的聲線似足日本AV女優，刻意將聲調拉長提高，一開聲說：「主人，hi....」周嘉洛急忙說：「邊個講粗口呀？」

周嘉洛飾演阿樂，同TVB同一日生日，坐上按摩椅就好多事發生。（電視截圖）

周嘉洛將頭貼向林秀怡假巨胸（電視截圖）

扮按摩起初都好enjoy。（電視截圖）

林秀怡突然發狂將周嘉洛係自己個胸左右搖擺。（電視截圖）

話口未完，林秀怡突然將周嘉洛的頭拉向自己假巨胸，然後說要啟動「生日模式」，將周嘉洛的頭放在心口瘋狂左右搖擺，並大嗌「洗面奶」，然後「洗完後面洗前面」，之後再反轉周嘉洛個頭，面部直接向住林秀怡胸部，畫面極為震撼！

林秀怡大嗌「洗面奶」，然後再話「洗完後面洗前面」！（電視截圖）

即將周嘉洛個頭反轉。（電視截圖）

頭向住林秀怡胸部。（電視截圖）

之後仲話要「雀底按摩」。（電視截圖）

數秒後，周嘉洛即彈起身指住林秀怡：「妖孽，你到底係何方孽！」，林秀怡繼續用她的嗲聲嗲氣扮日本文說話，周嘉洛都忍不住說：「按摩椅，但點解你講嘢個tone咁鹹濕，仲要加日文，仲要叫我主人，仲要識震又剩。」林秀怡反指住周嘉洛鬧：「唔係唔係，你最鹹濕，你最垃圾，你廢物呀你，chotto matte .......今日你生日，幫你洗完上面，洗埋下面，雀底按摩。」周嘉洛急忙補飛說：「唔係，佢意思係腳底按摩。」

在許願時候，林秀怡再語帶相關疑講有味笑話：「我希望我主人唔好成日坐喺我上面食嘢，然後跌晒啲嘢食落我條罅度，好臭。」雖然兩人落力演「趣劇」，但全場鴉雀無聲，似乎零笑點。

周嘉洛都指住林秀怡問：「點解你講嘢個tone咁鹹濕？」（電視截圖）

周嘉洛都指住林秀怡問：「點解你講嘢個tone咁鹹濕？」（電視截圖）

林秀怡全程講嘢高八度。（電視截圖）

林秀怡全程講嘢高八度。（電視截圖）

焦浩軒都話想坐按摩椅。（電視截圖）

Facebook專頁「TVB綜藝」更以「周嘉洛坐鹹濕按摩椅 慘被洗面奶？」「好地地愛回家竟然變咗鹹濕處境劇？仲要幫佢做『雀底按摩』？」為題，引來頗大迴響，網民紛紛留言鬧爆：「低俗趣劇不知所謂！」、「肉麻檔有趣，不知所謂」、「低質」、「又真係低俗咗少少，話晒都台慶，係唔適當嘅場合做啲唔適當嘅嘢」、「有冇攪錯，咁都上得大台，實收好多投訴电话」、「Av橋段食波餅」、「小朋友唔啱睇」等。

網民鬧爆，話「低俗趣劇不知所謂」。（facebook截圖）

網民鬧爆！（facebook截圖）