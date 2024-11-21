關之琳為名媛邱李茂琪慶生　與富商舊愛同場零尷尬同現任做埋閨密

現年62歲的「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，除了演藝事業之外，她的感情生活亦是外界關注的焦點。關之琳曾結婚兩次，當年年僅19歲的她與比她年長16年的富商王國旌閃婚，但未夠半年就離婚。之後關之琳與比她大8歲的富商馬清偉傳出緋聞，有指當年只有23歲的她介入馬清偉與陳美琪的婚姻，但最後二人亦是分手收場。不過關之琳與馬清偉再見亦是朋友，日前兩人就一起為名媛邱李茂琪（Margaret）慶祝生日，同場更有馬清偉現任女友Winnie！

關之琳有「香江第一美人」之稱。（影片截圖）

慶生。（IG@janelouey）

名媛邱李茂琪在圈中人緣甚廣。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

獲譚詠麟、李克勤慶生。（IG@dr_maret_lee）

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪在圈中人緣甚廣，不時與名人好友聚會，連日來邱李茂琪獲不少好友慶生，日前她在IG曬出慶生照，相中所見，邱李茂琪手抱一大紥鮮花，與老公邱子傑、關之琳、馬清偉、Winnie等大擺心心手勢影大合照，當中關之琳不但難得與舊愛馬清偉同場，連馬清偉現任Winnie都在場，三人相處融洽，完全沒有尷尬！

關之琳為邱李茂琪慶祝生日。（IG@dr_maret_lee）

同場還有馬清偉現任女友Winnie（右二）。（IG@dr_maret_lee）

邱子傑（右一）與太太邱李茂琪及馬清偉（右二）及Winnie（左一）。（IG@dr_maret_lee）

完全冇尷尬！（IG@dr_maret_lee）

關之琳之前亦有為邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

馬清偉同女友Winnie同場。（IG@dr_maret_lee）

零尷尬！（IG@dr_maret_lee）

馬清偉帶埋Winnie出席聚會。（IG@dr_maret_lee）

關之琳當年被指介入富商馬清偉與陳美琪的婚姻，有傳當時陳美琪已身懷六甲，但就因丈夫出軌而意外導致小產，最後陳美琪與馬清偉離婚收場，而關之琳亦澄清沒有勾引馬清偉。相隔30多年，關之琳在接受《魯豫有約》訪問時回應：「我沒有主動就成，擋不住人家對我做什麼事情。」當魯豫問及有否為當年後悔時，她說：「有後悔，因為還是有傷害到人家。」馬清偉父親是香港60年代的五大富豪之一馬錦燦，家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產，估計身家過百億。馬清偉曾分別與陳美琪、薛芷倫有過一段婚姻，據知現任女友Winnie是空姐出身，兩人由2005年拍拖至今近20年，Winnie不但與馬清偉舊愛關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。

馬清偉（右一）同薛芷倫見證女兒出嫁。（IG@ballqueen）

據知馬清偉現任女友Winnie是空姐出身。（視覺中國）

兩人由2005年拍拖至今近20年。（視覺中國）

Winnie不但與馬清偉舊愛關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。（IG@dr_maret_lee）