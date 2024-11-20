芯駖@COLLAR隻身赴日宣傳電影感孤寂　刻意練習學日語打招呼

樂壇女子組合COLLAR成員Sumling李芯駖，日前代表主演電影《望月》，到日本福岡出席由香港國際電影節協會主辦、文創產業發展處贊助的巡迴影展「光影浪潮 - 香港電影新動力 2024」，向世界各地宣揚香港電影，同場還有《武替道》導演Herbert梁冠舜及《贖夢》演員Brian李凱賢。首次撇低COLLAR成員，獨自出埠的Sumling，坦言今趟旅程難免有點孤寂感，但她仍感恩有今次機會，她笑言出發前還嘗試學好幾句日語，跟日本觀眾打招呼。

芯駖@COLLAR隻身赴日宣傳電影。（資料照片）

刻意練習學日語打招呼

Sumling過往曾到日本拍攝團歌MV及綜藝節目，不過為電影出埠卻是首次，她表示：「覺得同日本好有緣分，之前好多工作都喺日本發生，不過今次非常緊張，好擔心唔識同日本觀眾溝通，慶幸有位非常好嘅翻譯，其實我出發前都有嘗試學一兩句日文，嚟同日本觀眾打招呼。」

首次獨自出埠，Sumling表示不太習慣，她說：「平時一定係一大班姊妹喺身邊，好似之前日本拍《idc》MV，最少人一次都有Gao同我一齊喺日本拍旅遊節目，今次得自己一個，有啲孤寂感，我成日上網update吓，睇佢哋做緊咩，我都買咗好多手信畀佢哋。嚟到日本，見到便利店，就會諗起COLLAR拍MV時，一齊去便利店狂掃嘢食，去舖頭買衫，平時會一齊街拍，你拍我，我拍你，今次得我一個，影少咗好多相。」

芯駖@COLLAR刻意練習學日語打招呼。（資料照片）

面對頒獎禮平常心

提到年底有不少樂壇頒獎禮舉行，今年單飛出歌的Sumling，對於新人獎可有盼望？Sumling指：「反而係平常心，因為出作品，我係好享受過程，好喜歡整個作品由零開始，去到誕生，箇中經歷係好開心，呢個亦係令我想做更加多作品嘅動力，所以重點係作品，對獎項未有太大盼望。」去年好姊妹Marf邱彥筒成為女新人，對此，Sumling可有壓力？她說：「上年Marf成為女新人，好戥佢開心，好proud of佢。我又冇壓力喎，無論喺團或solo都有好多作品，獎項如果有係感上添花。」未知可會邀請媽媽出席頒獎禮？Sumling笑言媽媽年紀大，留在家中舒舒服服看電視好過。