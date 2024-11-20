楊千嬅被問回TVB拍劇可能性　自爆等60歲再諗：真係變多功能阿婆

楊千嬅今日（20日）出席慈善展覽活動，她接受訪問時提到丁進諾（Torres）今年已經12歲，並笑言：「係呀，佢都就嚟高過我啦！」講到兒子有否向母親表示恨拍拖，她說：「佢又冇講，我又真係唔管佢，佢自己自由發展啦！咁大個始終佢都要有自己嘅生活圈子，我諗佢要識咗朋友先，我就會教佢好多互相尊重相處嘅嘢，小朋友依家控制唔到，有獨特嘅思考。」

楊千嬅今日（20日）出席慈善展覽活動。（陳順禎攝）

感謝內地歌迷學習粵語聽廣東歌

被問到是否繼續開巡迴演唱會，她表示：「巡迴演唱會就嚟完，差唔多都兩年啦！吸收咗學咗好多嘢，開始都有啲攰，做音樂做唱片先，希望有機會再返香港做，一路都喺度申請緊檔期。」講到早前在內地演唱冷門歌曲《稀客》及《寒舍》等，全場大合唱而感動落淚，她坦言：「一定好感動嘅，因為唱廣東歌係自己嘅根，感染到佢哋去學習粵語，廣東話同埋廣東歌係好重要，係好有文化嘅價值同寶藏，好有意思，都紀錄咗我哋成長嘅故事，深層啲去聽歌詞每一個歷程都應用到，好似國際語言咁。」

楊千嬅希望有機會香港開演唱會。（陳順禎攝）

透露紅館入紙失敗九次

提到是否會想在香港舉辦30周年演唱會，她回應：「都要睇吓場地先，交俾個天，有嗰陣時就開，唔緊要30年周年做唔到，就等31年周年。」她透露已經入紙紅館檔期失敗高達九次，至於會否考慮在啟德新場地舉行演唱會，她坦言：「啟德都好紅啊！因為出年有運動會，嗰個都係盛大嘅事情，我又覺得唔使失望嘅，市道好有工開！」

楊千嬅透露已經入紙紅館檔期失敗高達九次。（陳順禎攝）

被問回TVB拍劇可能性

講到曾志偉是否有主動出擊邀請回TVB拍劇，她表示：「我返TVB拍劇？」提到上一次演出的劇集已經是2019年《多功能老婆》，她笑言：「到時候真係變多功能阿婆，咁我又未夠資格，可能要老少少先，60歲嘅時候再睇吓血氣好唔好？我再飲多啲暖水同埋食補血氣產品，如果60歲嗰陣時再問我，我狀態OK，我可以嘅，呢件事好有型！」