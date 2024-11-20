吳浩康剖白當年出軌矛盾心情　內疚卻刺激：覺得好多人鍾意我好勁

吳浩康（Deep）當年與鍾舒漫原本已經訂婚，但吳浩康卻被爆連追六個女仔，更與女伴當街擁吻。不過近年他「浪子回頭」，與郭思琳成家立室後，又去做「職安真漢子」養家，成功洗底獲讚好男人。近日他現身田蕊妮主持的節目《港女又萬歲》，就大談對男人出軌和召妓的看法，剖白當年出軌的矛盾心情。



杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow的網台節目《港女又萬歲》新一季開鑼，首集在YouTube足本播放，由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）、貝依霖訪問吳浩康、Phat@24味及Sammy@KOLOR，討論男人對出軌的心聲。節目之初，田蕊妮先不停大讚Deep現在是好老公、好老竇又有膊頭，他謙稱：「一班地鐵裏面有幾多個咁樣嘅男人，我做咗兩年啫最多，我唔好意思認，做得耐過我嘅大有人在。」

吳浩康自從做老盤養家後，外間對他的印象都變得正面。（IG@ngdeep）

Deep自爆以前「個朵臭到已經溝唔到女」，說是兒子給機會自己展示膊頭，「以前我都有養老竇，人哋唔會覺得係點，都係等做明星嘅一條契弟，但係我又做其他嘢，做保險。我個仔出世之後，好似俾咗個機會外面嘅人認知，所以好多謝我個仔。」他坦言婚姻需要長期磨合，會攰，因為自己有認真面對婚姻，所以會攰，當他講到「咁我老婆都攰嘅講真。」時，阿田說：「做多咗喇呢句！」

吳浩康成家立室後收心養性，與當年的渣男形象相差好遠，他說要多謝兒子。（IG@ngdeep）

田蕊妮坦言，以往Deep被歸類為渣男，自從做職安真漢子後，一下子變成公眾心中的好男人，他說：「正常囉。（田：而家都喺渣男個Pool？）當其時係，我係有女朋友嘅時候有其他人，我係出賣咗佢。（田：而家俾人完美嘅感覺。）可能係反差啫。」而當阿田指他浪子回頭，他笑言：「更新人士啫最多，唔好話浪子回頭。」阿田問他怕不怕有日會有差錯，配合不到觀眾幻想，他指已冇理其他人目光好耐，不論讚或踩都不會理，反正不能取悅所有人，更笑言：「只能夠珍惜珍惜我嘅人，你舉中指我可以唔望你。（Phat：可以打X佢）打X佢就睇心情，有時都諗如果殺人冇罪，第一時間殺X咗你個冚家X。」他坦言現時信了耶穌，很多事都不能做，但有時又真的會有怒火，「點會冇誘惑？點會冇嘢想做？（例如呢？）好多脾氣想發，但我在意佢。」

吳浩康不敢認自己浪子回頭，又自爆現時都有脾氣，但信了耶穌好多事情不能做。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

之後阿田開始入正題，問Deep見到靚女會唔會仍想跟她玩，Deep：「冇㗎喇，煩惱嘅開端，好驚。你睇得太化就唔係愛，愛就係好想都唔去。」葉念琛電影曾有句金句：「十個男人九個滾，剩返嗰個仲諗緊。」阿田問幾位是否認同，Deep竟表示：「唔滾嘅，會有，但係冇滾過嘅我就唔信，一次半次都會有。」幾位男士又分享朋友去召妓的故事，以及對出軌和召妓的睇法等等。

田蕊妮訪問三位男嘉賓對出軌、召妓的睇法。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

阿田再問，有沒有試過明明有女朋友，但都出去嫖或出軌，Deep大方回答：「我有試過。」阿田叫他講講當時的內心感受，Deep不諱言內疚，但為何內疚又要做，Deep解釋：「因為又有另一面誘惑嘅引力，所以某程度上就係經歷咗好多次呢啲，覺得好攰，就唔再去。係好矛盾，你明知係錯，明知係出賣，但係另一面又覺得做嗰件事又誘惑，出軌有出軌嘅刺激，或者嗰個對象，本身你都會對佢有一個好感，同埋我自己就變態啲，好幼稚地覺得好多人鍾意我，好似覺得自己好X勁。」

吳浩康被問為何內疚仍要出軌，他坦言：「明知係錯，明知係出賣，但係另一面又覺得做嗰件事又誘惑，出軌有出軌嘅刺激。」（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

阿田問，如果當時被正印女友逼供或識穿，會不會覺得很煩，Deep指冇可能自己被識穿了還反過來覺得人煩，甚至是再慚愧些，而且唔知點算，Phat謂：「都幾無地自容，想搵窿捐，面對唔到正印。」Phat透露自己不知從幾時開始參透了一個道理，如果出軌會落對方面、令女友冇面，所以就不會出軌，只會一個完了再到另一個。

Phat年輕時經常去玩，後來因為不想落女友面而決定不出軌，一個完了才到另一個。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

貝依霖就問，那他們只是怕麻煩才不出軌，Deep回應：「怕麻煩，同埋唔想冇咗。」Deep亦慶幸自己遲結婚，否則一段關係一旦有一方出軌，都一定搞到好麻煩。阿田再問，如果男人偷食被對方發現，是否必然果斷放棄小三，Deep立即說：「我點知呀，我冇小心。」他又相當識做，連番表示：「老婆最重要」、「得一個老婆豬冇其他女人。」直言現時見到靚女都行開啲。