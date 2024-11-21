TVB靚仔小生驚現LISA香港見面會　網民叫TVB力捧佢做金牌司儀

韓國女子天團BLACKPINK成員LISA昨日（19日）於香港舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》，香港作為今次見面會的壓軸尾站，意義重大，吸引萬多位來自不同地方的粉絲入場，而今次香港場的主持竟然是這位TVB靚仔小生。

韓國女子天團BLACKPINK成員LISA昨日（19日）於香港舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》。(大會提供)

今次香港場的主持竟然是這位TVB靚仔小生。(大會提供)

黃庭鋒是今次見面會的主持，他在見面會上用一口流利的英語與LISA溝通，二人完全無隔膜。LISA在台上又唱又跳，亦與在場的粉絲大玩遊戲，作為主持的黃庭鋒都大嘆「幸福」。

黃庭鋒是今次見面會的主持，他在見面會上用一口流利的英語與LISA溝通，二人完全無隔膜。(受訪者提供)

作為主持的黃庭鋒都大嘆「幸福」。(受訪者提供)

黃庭鋒回應《香港01》指自己昨日很緊張：「佢好主動咁同我say hi，我嗰下真係好緊張！跟住大家中間講咗句『good show！let’s do it！』」他表示在這刻大家就有眼神接觸，更大讚LISA的人隨和。

黃庭鋒指自己昨日很緊張。(受訪者提供)

他被問到之前是否已經有留意LISA，他說：「BLACKPINK本身我第一個留意同鍾意都真係因為LISA嘅，佢嘅台風吸引到我。」黃庭鋒亦有表示原本台慶的環節中他有份參與的，但因為要做主持，所以未能出席台慶的節目。

LISA是黃庭鋒在BLACKPINK中第一個留意的人。(受訪者提供)

黃庭鋒更緊張到形容為「最緊張的一次」：「我諗我未試過做一個show係咁緊張，我可以同你講可能係我有史以來嘅演出最緊張嘅一個，無論係主持又好，演戲又好，呢個絕對係我瞓唔著嘅一次。因為首先我知道啲fans會係幾咁瘋狂啦，另外我知道有好多人啦，再加上亞博呢個咁大嘅地方啦，再加上係LISA啦。所以係有好多嘢令到我都有好多嘅畫面，所以就好難去平靜下來，去到真係做嘅時候，我發覺氣氛比我預期更加好。」

黃庭鋒更緊張到形容為「最緊張的一次」。(受訪者提供)

黃庭鋒在做這個活動前更做足準備，先看了LISA在亞洲其他地方舉行見面會的影片，見到當中的粉絲很興奮，所以他就開始擔心：「如果佢哋唔夠high會唔會係我嘅責任呢？但尋日我發覺當LISA出現嘅時候，所有嘢都變得好順利！好開心，成個party，而我同佢就好似朋友咁傾計，大家有講有笑，雖然佢病咗，但都好落力，佢覺得係佢最好嘅一個performance。」

黃庭鋒在做這個活動前更做足準備，先看了LISA在亞洲其他地方舉行見面會的影片。(受訪者提供)

黃庭鋒原來除了精通日文外，連與韓星溝通都有一手，雖然今次只是有英文來交流，但他就表示今次刺激了他學韓文之心。黃庭鋒更透露今次能做LISA見面會的主持原來也是困難重重，要經過很多人的挑選才能勝任，首先他表示公司也有很多人同時申請，但最後挑選到的人是他，必定有過人之處。而不少網民都在社交平台分享了他當主持的影片，大讚他是「TVB是要力捧的金牌司儀」。