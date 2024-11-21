張馳豪推出新歌即打入各大排行榜　粉絲鋪天蓋地應援Aska即去打卡

張馳豪（Aska）剛推出了全新單曲《宇宙逃生口》，獲得媒體一致推薦，不單止打進了各大排行榜，包括商台叱咤榜，香港電台中文歌曲龍虎榜，於今個星期更成為了新城電台勁爆本地榜冠軍。當Aska知道《宇宙逃生口》有此佳績時表示非常感謝大家的支持，他同時表示：「今次《宇宙逃生口》可以攞到好成績我係十分之開心，呢一首歌又係玩咗一啲平時廣東歌好少聽到嘅曲風，可以將我平時聽開嘅音樂類型變成自己嘅創作，再分享畀我嘅樂迷係我作為一個唱作人好享受嘅事。」

張馳豪推出新歌即打入各大排行榜。(公關提供)

Aska知道《宇宙逃生口》有此佳績時表示非常感謝大家的支持。(公關提供)

除媒體推薦外，Aska同時也得到粉絲們的應援支持，之前他們便曾在旺角的大型 billboard 、巴士站燈箱和巴士車身賣廣告，近期他們更租用了金鐘地鐵站內靠近前往南港島線，左右兩傍的連續多塊廣告牌為Aska助威，Aska說：「每次見到粉絲對我的支持真的既開心又感動，所以昨天我特別嚟到金鐘站呢度打卡，其實我係有啲感觸嘅，因為我嘅粉絲真係對我好好。諗返起三年前係皇室堡仲係懵懵懂懂嘅我都有粉絲嚟支持，係好意想不到嘅事。呢班fans有好多都好似我嘅屋企人咁，不離不棄，見證住我一步一步嘅成長。好多謝佢哋冇放棄過我，同埋喺我最低落嘅時候俾咗力量我。」他續說：「我希望係嚟緊 2025年可以繼續突破我嘅框框，帶嚟更加多有突破性嘅作品比大家聽到。同時應該都有機會拍劇。大家可以期待一下。」

粉絲舖天蓋地應援Aska。(公關提供)

粉絲舖天蓋地應援Aska。(公關提供)

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Aska仲即刻去打卡。(公關提供)

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