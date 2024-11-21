陳懿德冇得同林峯抱抱冇氣餒覺得似中大獎　透露入行原因係關佢事

無綫電視前晚（19日）舉行《萬千星輝賀台慶2024》，今年的特別嘉賓請到林峯回娘家表演，他壓軸出場連唱四首歌曲《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《Chok》及《Nice》，為全場掀起高潮。林峯唱到興起時更走到台下與藝人互動，有「TVB抱抱龍」之稱的麥美恩立即衝上前跟林峯抱抱，旁邊的陳懿德（德德）看到後立即「扁曬嘴」。

麥美恩攬到林峯。（TVB截圖）

德德睇到Mayanne有得抱抱勁驚訝。(節目截圖)

德德見到麥美恩跟林峯抱抱後，一副想哭的樣子，一臉沮喪站在原地。德德接受《香港01》訪問時都表示很多都叫她快點出去跟林峯抱抱：「當刻好多人叫我快啲出去，之後亦都好多人問我點解唔衝出去？亦都有好多人message我，feel到我真係好傷心。」眾所周知德德熱愛林峯，所以今次抱抱不成，一定覺得德德會心傷透。

德德接受《香港01》訪問時都表示很多都叫她快點出去跟林峯抱抱。(節目截圖)

德德被問到當下的感受時，她表示內心充滿掙扎：「其實當刻我見到Mayanne攬住佢，然後後面又係咁話：『去啦去啦，去攬佢啦！』我都不自覺踏前咗一步，但佢係偶像，神聖不可侵犯！雖然我都好想要攬攬，但我克制住自己，唔記得咗克制埋個表情，唔小心俾人發現咗我嘅內心。」原來當下的德德內心有個「小劇場」，想抱又不敢抱的心，一直在「向左走向右走」，令她不敢上前抱抱。

德德表示當下其實內心充滿掙扎。(節目截圖)

德德更透露林峯是令她想入行的原因之一：「其實林峯係令我想入行嘅其中一個原因，而台慶係我入行之後嘅夢想，所以我第一次做台慶司儀，就有林峯做表演嘉賓，一次就滿足兩個願望，呢個台慶好似我生日咁收到咁大份禮物！」原來林峯是令德德想在娛樂圈發展的原因，德德更說當天自己很幸運，像中了大獎一樣：「要有幾幸運呢兩樣都唔能夠由我控制嘅嘢可以一次過實現，我已經覺得自己中咗終極大獎。」

德德更透露林峯是令她想入行的原因之一。(ig@taktakrachel)

德德更表示「可以同峯哥同一個舞台同框已經好開心」，認真容易滿足，相信林峯再回娘家表演不是難事，德德應該很快就可以再跟林峯抱抱。

陳懿德（德德)第一次做台慶主持。(陳順禎 攝)