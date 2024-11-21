孔德賢台慶喜遇翻版前輩急求合照　曾演對方年輕版：感覺好神奇

現年27歲的孔德賢一入行就因為外貌酷似羅仲謙，故此他有「翻版羅仲謙」之稱。早前TVB劇集《婚後事》中孔德賢更客串羅子溢（前名羅仲謙）的年青版一角，二人在劇中更有對手戲，真身與翻版同時出現，令人真假難分。

孔德賢早前於TVB劇集《婚後事》中客串羅子溢年青版一角。(劇照)

日前（19日）是TVB台慶日，全台上下藝員都傾巢而出，而作為TVB藝人的孔德賢與羅子溢都有出席。今日（21日）孔德賢在社交平台中分享了與羅子溢的合照，他表示：「我大佬」，更問大家覺得他跟羅子溢像不像。

孔德賢在社交平台中分享了與羅子溢的合照。(ig@danny_hung)

孔德賢向《香港01》表示之前曾與羅子溢於劇中曾有對手戲，當時的感覺很神奇：「做佢惡夢入面嘅倒影，咁我就同佢同場嘅，真係同難得年青版同成人版會同場，然後我就係佢細個，佢望住我同我對話。嗰個感覺好神奇，因為我以前畀人叫『翻版羅仲謙』，唔知佢本人會唔會介意。」

孔德賢向《香港01》表示之前曾與羅子溢於劇中曾有對手戲，當時的感覺很神奇。(劇照)

孔德賢話當時係做羅子溢惡夢入面嘅倒影。(劇照)

孔德賢對於「翻版羅仲謙」一名沒有介意，而且覺得很開心，他更透露自己很喜歡羅子溢：「我都覺得謙謙好靚仔，我以前都好鍾意睇佢《飛虎》系列嗰啲劇集。」難怪他一直被叫「翻版羅仲謙」也絕無介意。

孔德賢對於「翻版羅仲謙」一名沒有介意，而且覺得很開心。(ig@danny_hung)

除此之外，孔德賢被問到直要做羅子溢的「翻版」時，他有沒有介意過，他表示沒有：「我自己知道自己係邊個咪得囉，唔介意人哋話我似翻版邊個翻版邊個，同埋可以翻版一個靚仔我覺得係一個榮幸嚟！」至於他被問到覺得自己與羅子溢有多少%相似時，他表示是「60 %」。

孔德賢覺得自己得60 %同羅子溢似，大家又點睇？(受訪者提供)