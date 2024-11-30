專訪｜伍富橋被酸稱「億萬駙馬」：唔通我又拎份糧單畀你睇咩？

無綫（TVB）人才濟濟，莫講做演員競爭激烈，隨著音樂選秀節目的成功，亦有越多越多位新血加入，至今TVB旗下已擁有足足70位歌手。在如此激烈的大環境下，仍能夠出歌絕非易事，同樣憑參加《超級巨聲4》而簽約TVB的伍富橋最近推出新歌《一劇之本》，藉新歌對自己入行10年來的小總結以及分享婚後如何與富貴太太面對網絡上海量的酸言酸語。



伍富橋當年參加《超級巨聲4》而簽約無綫電視，並正式入行。（梁碧玲攝）

伍富橋不知不覺已入行10個年頭！（梁碧玲攝）

新歌《一劇之本》訴說與太太婚後經歷

伍富橋接受《香港01》專訪時分享新歌構思：「《一劇之本》係我啱啱由2字頭變3字頭嘅轉捩點，同我入咗行10年到而家嘅一個總結。個構思都係來自我自己嘅故仔，講緊一對情侶當然會有嗌交嘅時候，除咗嗌交會影響關係之外，都有好多外來嘅影響，好似做公眾人物會有網上的抨擊，甚至乎係親人同朋友嘅意見，都會令到我哋嘅關係有影響。但End up 隻歌都係想感激大家一路以來行落嚟，無論遇到任何挫折同難關，大家都會記住雙方係相愛，都會喺大家身邊，不離不棄。」

新歌《一劇之本》訴說與太太婚後經歷。

出道10年零專輯：其實都幾可悲

以往不少歌手都有提到在香港做音樂好難，伍富橋亦坦言：「其實都真係好難，好似我咁眨吓眼入咗行10年，10年嚟講一隻專輯都冇，其實都幾可悲，我自己覺得。亦都唔能夠話10年就一定要有專輯，都要檢討一下自己，所以今次呢首歌除咗有嗰個構思之外，亦都係對自己一個反思一個檢討，會唔會自己唔夠努力？會唔會自己唔夠積極？啱啱都提過我入咗行10年，出咗嘅歌都差唔多10隻，但除咗做歌手都有做演員，甚至乎半轉行，做健身教練，點解我做其他行業但都要Keep住做音樂，可能就係我一入行個初心都係想做歌手，都係因為鍾意唱歌而入行，所以就算條路好難，我都會Keep住唱落去。你問難唔難？係真係難。（有咩令你繼續堅持去做？）我諗係初心，入咗行10年我都冇放棄過唱歌，最重要係我而家已經成為咗人夫，有個家庭但身邊嗰個都義無反顧咁支持我，咁我仲有啲咩好阻住自己呢？如果我太太都支持我唱，咁我有更加多一個動力去唱。自己有生存去Run緊嘅情況下有自己嘅收入，咁我覺得做自己鍾意做嘅嘢已經係一件好幸運嘅事，所以暫時都冇諗過會放棄。」伍富橋更透露未來在音樂上會有更大的自由度：「可能會嘗試去搵我一路以嚟都好欣賞嘅製作人同作曲人去合作，希望會有多啲唔同嘅曲風帶到畀大家。」

出道10年零專輯，伍富橋覺得好可悲。（梁碧玲攝）

首獲機會揀Demo：之前係收Order做嘢

談到不少與自己同期的歌手譬如胡鴻鈞和菊梓喬都相繼離開公司，伍富橋稱與公司關係很好：「所以先有歌出，都好關照我，都畀好多自由度我，由《很多很多份之一》開始，畀我揀Producer，畀我自己同Producer溝通，今次都聽咗好多次Demo，10首裡面揀一首，好開心因為做歌手有得揀Demo係一件好正常好平常嘅事，但我係做咗歌手10年，今次係第一次有機會揀Demo。之前係收Order做嘢，一嚟會話呢隻歌你唱啦，歌詞都Send埋畀你。所以今次感覺係實在咗，似返一個歌手，希望嚟緊都係呢個方式。」至於會否覺得公司競爭越嚟越大，他坦言：「絕對大，因為好多歌手都好出色，加上我都3張嘢，幾多新嘅歌手上緊嚟，全部都好多潛力，男男女女都係，再加上有一班《中年好聲音》，佢哋全部都好有熱誠，年紀比我大但佢哋個心都想出嚟參加比賽，佢哋嗰團火一定唔會比我少。（咁點突圍？）除衫囉，到時一定畀你哋影，但未係時候。我諗係勤力囉，自己有冇歌出都好，都要出多啲Cover，Keep住話畀啲唔記得你係歌手嘅人聽你識唱歌，呢個都係呢半年嚟自己一直做緊嘅嘢。」

直認公司競爭大：佢哋嗰團火一定唔會比我少！（梁碧玲攝）

被酸稱「億萬駙馬」：佢家底豐厚關我咩事？

伍富橋自從前年與女友梁兆楹（Shirley）結婚，因Shirley父親從事物流及食品等生意，令他被封為「億萬駙馬」。婚姻一開始就受盡矚目，當中有祝福亦有惡意留言，被問到夫妻二人如何面對：「你點樣抨擊我無所謂，我預咗，做藝人預咗畀人公開批評。但我覺得最戥我太太唔抵，最心痛係佢唔係一個公眾人物，但要畀人評頭品足，呢個係我最心痛。作為佢嘅另一半，都無辦法為佢遮風擋雨，佢可能冇表現出嚟佢介意，但作為一個正常嘅人，尤其係女仔畀人話醜樣邊個會開心？但講真，你話佢係咪最好最靚一定唔係，但佢係咪最醜一定無可能係，但點解要去攻勢一個人。我覺得我娶到呢個老婆我自己好滿足，好開心，好感恩。有時都好無奈，啲人成日話你老婆家底豐厚，你就好啦。講真佢家底豐厚關我咩事，都係佢嘅家底，唔通結咗婚我就可以擁有佢嘅家底咩？唔係，唔通我又拎份糧單畀你睇咩？我每個月公司賺幾多錢又拎畀你睇？唔會㗎嘛，但作為公眾人物我係OK，你講咩都好，無論話我食軟飯又好，肥腫難分都好，食得鹹魚抵得渴，但我最介意佢哋批評我太太，呢個一直都係我欠佢嘅，不過佢係一個IQ、EQ都好高嘅女人。」

新歌《一劇之本》訴說與太太婚後經歷。（IG/@alvinngfukiu）

即使面對海量酸言酸語，仍緊記大家是相愛的。（IG/@alvinngfukiu）

對「出軌」二字非常反感：係死罪

至於多次被屈偷食或出軌，伍富橋表示對「出軌」二字非常反感：「自己個名後面有呢兩隻字，講真我真係好唔開心。係關乎人格嘅問題，以後啲人提到伍富橋就會話出軌嗰個，無論真假都好，都好影響我聲譽，所以嗰段時間都真係唔開心，加上好多親戚或者網民好多時候都唔睇內文，我擔心長輩見到以為係真，我唔想佢哋失望，加上呢兩個字係死罪，我個人認為係唔可以原諒，所以真係會屈住。」

伍富橋對「出軌」二字非常反感。（梁碧玲攝）

上月豪花30萬慶祝老婆30歲生日！（IG/@sysleungx）

敲監製房門尋演出機會：馬死落地行

未來發展，伍富橋稱希望繼續出歌之外，亦計劃再拍劇：「都想拍返劇，想自己多啲嘢畀外界見到，唔想長期上網啲人見到我個名就跟住我太太，想嚟緊新一頁多啲人關注伍富橋呢3隻字。（拍劇要敲監製房門）馬死落地行，都要同啲監製介紹吓自己，絕對都要，好正常嘅一個步驟嚟。（未必畀到重角色，你介唔介意做？）唔介意，死屍做過，殺手又做過，同一套劇死完再做返殺手都做過，你睇我唔出，被胡定欣殺咗兩次，明明喺前面殺死我下，叫我起身去後面再畀佢殺多次。上兩禮拜仲有PA打畀我問我做唔做邊個邊個跟班，我想接㗎，但唔得閒，太急啦，接唔到。（你都冇鬧佢）冇，喂，佢唔識我唔係罪，要檢討吓自己，咁都唔識我。（有時間你都會演？）會，我自己都鍾意做戲，不過唱歌同做戲我覺得自己唱歌叻啲。」

伍富橋計劃再拍劇。（IG/@alvinngfukiu）

不介意做死屍！（梁碧玲攝）