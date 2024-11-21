香港凍顏女神加國機場被捕獲　一簡單舉動令粉絲極溫暖：優質偶像

Twins出道至今紅足咁多年，是不少人的集體回憶，蔡卓妍（阿sa）和鍾欣潼（阿嬌）早前完成第13場內地巡迴演唱會，加上年頭香港的14場紅館，總共開了27場，破晒Twins紀錄之餘，還場場爆滿，非常厲害。

Twins破巡唱紀錄開足27場。（大會提供）

Twins感謝粉絲跟她們完成這個壯舉。（大會提供）

阿Sa日前出發飛往加拿大，正式展開美加及英國外巡。（IG@choisaaaa）

阿Sa抵達機場，獲大批粉絲前來接機。（小紅書）

近日，Twins正式展開美加及英國等地的外巡，首站是加拿大溫哥華，阿Sa日前完成賀歲片拍攝後，即率先飛抵當地準備，獲大批粉絲到機場接機，及齊唱生日歌為11月22日生日的偶像提早慶生，當中有男粉絲更送上親手製的生日蛋糕，令壽星女驚喜萬分。

阿Sa收到男粉絲親手製的粉絲，非常驚喜。（小紅書）

眾粉絲一起送上生日歌，但為免騷擾到別人，阿Sa叫大家唱得細聲一點。（小紅書）

搞到阿Sa有點尷尬。（小紅書）

雖然坐完10多個小時的飛機，但阿Sa臉上未見疲態，向來出名愛錫粉絲的她，還爭取在等車的時間與平時較難見到面的當地粉絲交流，對於粉絲的簽名、合照，她也來者不拒，當中更有粉絲帶同自己小朋友去追星。事後該媽咪粉絲以「溫哥華機場近距離見到阿Sa」為題激動寫道：「啊啊啊！拍到合照好激動。預祝阿Sa生日快樂 演唱會順利Good Show！沒想到香港沒見到 反而在溫哥華遇到 帶著小孩一起追星 真的好瘋狂」。

阿Sa為粉絲簽名。（小紅書）

大批粉絲來接機。（小紅書）

有媽咪帶同兒子去追星，並成功合照。（小紅書）

相中阿Sa友善親切地與粉絲合照，而其中一張相更發現阿Sa半蹲遷就小朋友的高度，一點架子也沒有，難怪多年來都深得大批粉絲喜愛，其他粉絲除了羨慕外，也紛紛留言激讚：「是我們優質的偶像sasa」、「好溫暖的sasa，半蹲合照」、「sasa好暖心」。

阿Sa暖心舉動獲讚。（小紅書）

網民留言。（小紅書）