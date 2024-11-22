79歲老戲骨打滾多年仍願做下欄嘢　曾拍戲墮馬重傷今親揭驚人真相

圈中有不少老戲骨實力獲得公認，演戲時更是敬業樂業，以下這位老戲骨曾經為拍戲而墮馬受傷，一度昏迷幾乎性命不保，幸運醒來後仍要卧床休養兩個多月。事隔多年後，他現身好友馮素波訪談節目，親揭當年墮馬真相，全靠馬師教的三招，才得以保住命仔。

高雄是老戲骨。（TVB截圖）

79歲高雄（原名何耀深），1968年考入邵氏特技訓練班，之後轉做演員，拍過不少劇集及電影，如在無綫（TVB）劇集《蓋世豪俠》飾演醉心武術的大理國國王「倪定山」、亞視劇《精武門》「霍元甲」、電影《審死官》「楊青」，角色深入民心。高雄在1971年在韓國拍攝期間意外墮馬受重傷，高雄曾透露傷勢嚴重，「成個腦由頭到尾係裂開咗，係睇到微絲血管喺度郁」，足足昏迷了4、5日，雙手更穿了十幾個窿。

高雄拍戲無數。（TVB截圖）

高雄近日接受馮素波訪問重提此事，他指馬師曾教他三招應對失控的馬，他全用了。第一招是拉隻馬撞牆，高雄指當時環境不許可，他說：「但呢邊懸崖，呢邊樹枝一枝枝，冇嘢撞到佢。」第二招用盡全力勒馬，可惜隻馬拉到嘴角流血都不停；第三招則是放鬆讓馬跑，期待隻馬跑到累便停，高雄說：「點知我跑到差唔多嘅時候，佢忽然一個急左轉彎，嗰隻馬自己自動轉彎，成個飛我落嚟。」

高雄現身馮素波訪談節目，親揭當年墮馬真相。（網上圖片）

高雄圈中打滾多年，經歷大大小小風波，他曾指剛入行做武師、替身時曾遭人白眼，更被指「冇文化」。高雄如今身為前輩亦沒有架子，他曾拍攝《明月入卿懷》，女一為內地藝人周潔瓊，高雄被拍到為對方做「助手」擔遮，令人心酸。不過事實是女方主動為高雄擔遮先，高雄先提出擔遮，放下資歷服侍後輩，相當有紳士風度。