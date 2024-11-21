鄭秀文獲票選殺入叱咤「我最喜愛」8強　受訪稱冇宣布唔攞獎？

最近樂壇天后鄭秀文（Sammi）於由樂迷投選的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手第二輪投票中的最新走勢成功躋身八強位置，而較早前Sammi得知道有關投票事項，隨即在社交網感性寫上：「應該會出局。Mi非常感激歌迷咁多年對Mi的不離不棄。約定一起變老。」Sammi自2002年起已經開始缺席叱咤頒獎典禮，甚至於「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2019」首度奪獲得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，當年僅派出經理人郭啟華（Wallace）代表領獎，外界對於Sammi再出席頒獎典禮似乎不抱寄望，不過她本月出席公開會活動大方回應現階段對於頒獎典禮的看法。

「我最喜愛的女歌手」競爭好激烈。

Sammi當年在2001年在叱咤頒獎典禮曾經分享過贏得獎項之路並不容易。（影片截圖）

鄭秀文受訪稱冇宣布唔攞獎？

Sammi接受傳媒訪問回應有關入圍今年「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛的女歌手投票一事，她說：「我諗好陌生好遙遠，好似對面星球，我都好似冇參加樂壇頒獎典禮好耐，但我都冇講過正式唔攞獎，但對上一次就係幾年前《我們都是這樣長大的》，後來唔知咩原因冇去現場攞獎。」

Sammi日前接受傳媒訪問稱冇講過正式唔攞獎。（IG圖片）

Sammi坦言感覺特別遺憾，並續指：「《我們都是這樣長大的》嗰一年呢隻歌大家咁鍾意呢首歌，但係冇上到台，呢個係小小嘅遺憾，如果上台攞獎都幾開心！」消息一出後，樂迷力撐Sammi今年上台拎「我最喜愛的女歌手」，並留言寫上：「大家全力支持Sammi，希望 Sammi 今年能夠得獎一定超級感動」、「我淨係識鄭秀文」、「支持Sammi！」

消息一出後，樂迷力撐Sammi今年上台拎「我最喜愛的女歌手」。（Facebook圖片）