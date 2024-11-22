千禧男神深圳被捕獲髮線上移　髮型遭網民嘲似「蛋包飯」

現年43歲的余文樂自2017年與台灣「皮帶千金」王棠云結婚後，便移居台灣，兩公婆先後誕下一子一女余初見（Cody）同余初心（Celest），又不時在社交平台Po曬恩愛、曬溫馨，一家四口可謂美滿幸福。不過今年初，有網民發現余文樂突然刪除社交平台所有與太太的合照和家庭照，惹來婚變傳聞；後來余文樂在限時動態貼出一家四口同遊的照片，直接以行動粉碎謠言。

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

余文樂一家四口。(IG圖片)

雖然擁有幸福家庭，但余文樂曾表示因工作壓力患上恐慌症，故近年都是主力打理自家品牌，甚少拍戲或公開露面。不過最近余文樂又再次現身幕前，他隨TVB飛赴澳洲拍綜藝節目，出發前余文樂還叫大家不用擔心，又透露今次拍攝節目行程比較「慢慢嚟、唔急趕」，所以應該問題不大。

余文樂曾表示因工作壓力患上恐慌症。（IG圖片）

余文樂早前為TVB拍綜藝節目。（影片截圖）

而余文樂急劇退化的樣貌，近年也經常成為網民討論的話題，不少網民驚嘆這位昔日男神，如今只是40出頭，但顏值已嚴重崩壞，不禁讓人感到唏噓。日前有網民在深圳野生捕獲余文樂，並寫道：「在深圳喝魚湯都能偶遇余文樂，四捨五入也算是和余文樂一起吃過飯了。志明與春嬌，差春嬌了」。看來余文樂在內地依然有一定人氣，但其髮型卻令網民一言難盡。

余文樂近日在深圳拍節目被捕獲。（小紅書）

余文樂好開心。（小紅書）

驚現禿頭。（小紅書）

髮型遭網民笑似「蛋包飯」。（小紅書）

片中，余文樂身處一家食肆，相信在拍節目，看上去精神狀態不俗，而且笑容滿面，與侍應和工作人員交談甚歡，但臉上難掩歲月的痕跡，笑起來爆現「火車軌」，且髮線明顯上移，前額勁禿，不少網民留言說：「不明白他這個髮型」、「脫髮了」、「禿了禿了」；甚至有網民形容其髮型似「蛋包飯」，令人哭笑不得；雖然如此，但樓主表示見到真人還是很帥。

余文樂近年不時現身內地，早前在上海被捕獲。（小紅書）

余文樂自拍照顏值大崩壞。(IG截圖)

余文樂近年樣貌被指急劇退化。（小紅書）

昔日的余文樂有樣有身材。(IG圖片)