神顏女優河北彩花投震撼彈　「結婚」但不引退揀香港舉行人生大事

日本AV女優河北彩伽（前名：河北彩花）今年25歲，入行6年的她憑逆天美顏，性感身材及出色的演技，迅速就抓住了男士們的心。當年還是新人的她，第一套出道作就已位列FANZA影片2018年年度作品第一名，其後陸續推出的新作也為她收獲了非常多粉絲。可是，日前流傳有關河北彩伽即將結婚成為「人妻」的消息！指她的另一半是香港人，即將在香港旺角舉行「婚禮」。

河北彩伽（前名：河北彩花）要結婚？（IG@saika_kawakita__official）

早前河北彩伽（前名：河北彩花）到訪台灣舉辦粉絲見面會，「18張VVIP $5700（港幣）門票」雖極速被秒殺，卻引起社群不滿。不少報道寫到，門票包含的內容中，雖然有共進餐敘、獲得簽名即影即有相、兩分鐘談心時間、專屬語音錄製等福利，但台上互動「卻要透過抽籤」決定，因而引起入場人士不滿。最後更有網民直言：「敲竹槓！比韓團還貴！」

河北彩伽（前名：河北彩花）要結婚？（IG@saika_kawakita__official）

原來河北彩花只係搞婚禮主題嘅粉絲見面會。（IG@saika_kawakita__official）

河北彩伽（前名：河北彩花）亦將於12月7日抵港，出席Wedding（結婚）主題的粉絲見面會，而抽籤得獎粉絲也可獲於翌日參與專屬的OFF會（線下聚會）。據知，此次見面會門票售價相當透明，活動參加券只需「佛心價」$300 以外，簽名券，攝影券，自拍券及最有趣的台詞錄音券亦不多於$500！河北彩伽到香港與粉絲見面之外，亦會出席翌日（12月8日）的OFF會（線下粉絲聚會），粉絲們共有兩次與偶像見面的機會，也算是作為香港粉絲的一大福利。

河北彩伽（前名：河北彩花）是不少男性的女神。（IG@saika_kawakita__official）

原來只係搞婚禮主題嘅粉絲見面會。（IG@sixtoy6）

近年河北彩伽參與不少公開活動，被問到引退或轉型的事宜，她就曾表示2021年復出後，曾算於三年，即2024年引退，但由於近年經常去完海外活動後發現自己得到不少粉絲喜受，所以暫時沒有引退的念頭。訪問大中，她亦提到：「喜歡穩重，成熟的男人。我有一個諗法，就是年紀比我大很多，會令我安心。我曾經有過經驗，與一個比我大29歲的男人拍拖。」

河北彩伽（前名：河北彩花）是不少男性的女神。（IG@saika_kawakita__official）

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浜崎真緒粉絲見面會 & OFF會花絮