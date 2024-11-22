金像影帝當年客串《真情》片段出土　喊戲七情上面比陳偉霆更震撼

「笑聲笑聲，滿載溫馨……」相信看到這幾個字，大家腦海裡很自然就會出現那熟悉的旋律。今年無綫台慶以「同一家人，與你前行」為主題。講起家，不能不提處境劇，近年大家最熟悉的一定是《愛·回家之開心速遞》，但其實還有一套都相當經典，這套就是《真情》。

就算你沒有看過《真情》，都一定聽過這個名字。（《真情》截圖）

劉丹和薛家燕在台慶當晚分別以《真情》裡面的角色「叉燒炳」和「好姨」登場。（《萬千星輝賀台慶》電視截圖）

台慶當晚，劉丹和薛家燕分別以《真情》裡面的角色「叉燒炳」和「好姨」登場，隨即勾起一班80、90後的集體回憶，也有年輕觀眾好奇上網搜尋來看，有網民就發現有位現時已紅爆兩岸三地的頂流男神兼金像影帝，居然也曾客串一角，片段更在社交網再度翻Hit。

謝霆鋒當年曾客串劇集特備節目《萬分真情大派對》。（《萬分真情大派對》電視截圖）

劇中謝霆鋒飾演的「浩賢」，是「阿海」黃智賢和「雙雙」羅霖的兒子。（《萬分真情大派對》電視截圖）

當時的謝霆鋒出道不久。（《萬分真情大派對》電視截圖）

謝霆鋒和黃智賢上演一幕父子情仇。（《萬分真情大派對》電視截圖）

而這位金像影帝就是謝霆鋒。當年《真情》也深受觀眾喜愛，播放歷時四年半，期間合共播出了1128集，是香港電視史上播放時間第三長的電視劇，僅次於《愛·回家系列》和《香港八一至香港八六系列》；在97年的時候，為慶祝劇播映了10,000分鐘，無綫製作特備節目《萬分真情大派對》與亞洲電視台慶節目作正面交鋒，並請來當時初出道的謝霆鋒客串演出「未來特別篇」。

父子對決。（《萬分真情大派對》電視截圖）

謝霆鋒劇中做出一道「飛龍叉燒」，令人聯想到《12道鋒味》。（《萬分真情大派對》電視截圖）

謝霆鋒向媽咪道歉。（《萬分真情大派對》電視截圖）

開始Chok眼淚。（《萬分真情大派對》電視截圖）

該集劇情講述謝霆鋒飾演的「浩賢」，是「阿海」黃智賢和「雙雙」羅霖的兒子，身為集團主席的他有感黃智賢對羅霖薄情，所以一直不認這個親生老竇，繼而上演一幕「父子情仇」，謝霆鋒用盡辦法希望收購三多連鎖燒臘集團，令黃智賢嚐到一無所有的感受；後來兩父子在食神大賽中對決，謝霆鋒做出一道「飛龍叉燒」，但期間媽咪因遇車禍入院方知親情可貴，最終跟父子和好。

七情上面。（《萬分真情大派對》電視截圖）

好投入。（《萬分真情大派對》電視截圖）

原來好多人都不知道謝霆鋒客串過《真情》。（《萬分真情大派對》電視截圖）

令人聯想到陳偉霆在內地民初劇《活色生香》裡面的浮誇喊戲。（視頻截圖）

近年謝霆鋒醉心廚藝，所以片段被出土，有網民笑指當時謝霆鋒年紀輕輕，已有高超的廚藝：「原来咁厲害，12道鋒味的初始版是叉烧」；又說他是被歌手、演員耽誤的廚師；另外也有網民留意到謝霆鋒在醫院的一場喊戲，當時謝霆鋒還是初出道，演技柔嫩，雖然喊到七情上面，但Chok極都沒有眼淚，令人聯想到陳偉霆在內地民初劇《活色生香》裡面，那段抱着女方痛哭，但他又笑又反白眼的浮誇喊戲，「原來陳偉霆是向師兄致敬」、「我第一時間都係諗到陳偉霆」；不過網民對謝霆鋒的顏值還是肯定的，大讚其反叛壞孩子形象至今無人問及。

謝霆鋒醉心廚藝。（《鋒味》截圖／網傳圖片）

享受下廚的過程。

也有自己的風格。（網上圖片）

謝霆鋒於威尼斯享用美食，餐廳大廚得知霆鋒熱愛下廚，特意盛邀霆鋒往廚房交流心得！（電影公司提供）