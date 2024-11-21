許冠文獲得「最高榮譽演藝大獎」 陳淑芬望借峰會培養更多人才
為推動亞太地區現場演出行業發展，促進亞洲各國之間的文化和行業交流，《亞太現場演出行業協會》於2024年11月20日至21日一連兩日假澳門威尼斯人宴會廳舉辦《亞洲演出娛樂行業峰會》。
《亞太現場演出行業協會》創始人兼聯席主席陳淑芬於致辭時表示：「回顧 2023年，協會成功舉辦了首屆《亞洲演出娛樂行業博覽會》，參展及入場觀眾超過10,000人次，商業對接108場次，展商數量接近200家，配對金額超過 1億港幣，博覽會取得豐碩成果。為了延續博覽會的成功，我們期望此次峰會能夠促進各相關從業者之間的深入交流，讓大家有機會收集到最新的市場資訊，為演出行業開創更多機遇。通過業界的共同支持，我們能培養出更多演出行業的人才和精英。我們也希望與會者能借助此次峰會，進行更多、更大規模的商業配對，推動行業的進一步發展。」
峰會活動邀請媒體平台及票務平台、演出商及品牌方、娛樂及經理人公司、場館機構、舞台燈光音響工程、高新科技及產品等行業專家們一同參與，並於首日活動舉行三場《圓桌會議》，分別是《探討澳門演出娛樂盛事如何走向世界的發展之路》、《演出娛樂主題 IP 的發展機遇》、《本地演出娛樂行業人才發展及培訓》，出席會議的業內人士在台上毫不吝嗇分享他們寶貴的經驗和意見，讓大家得到了很多有益、有啟發性和建設性的想法。而緊接圓桌會議，首日下午將舉辦演出娛樂項目推介會，棋人娛樂製作有限公司、澳門通集團控股有限公司、大麥、幻彩煙火貿易有限公司、Bookyay、樂騰等公司也分別向觀眾分享演藝行業發展項目及產品項目。
金沙中國有限公司娛樂統籌部地區副總裁貝思禮指出，去年舉辦的「亞洲演出娛樂行業博覽會」得到各屆支持，看到演出行業的發展有着巨大潛力，而今天的峰會迎來行業各界人士，希望各界能夠於活動中加強合作，希望演出行業有更優秀發展，而金沙中國亦一直攜手本地演出行業共同發展，並致力為澳門引進國際演藝活動。
協會在峰會結束後特設「亞太演出娛樂行業峰會歡迎晚宴」，並邀請了阮兆祥、SUPPER MOMENT、小肥、龍世傑、陳慧敏、周家耀、林靜翬、古淖文、林思彤（林若盈）、王玥、陳俞霏、Daze In White、Scamper和Tuna Macanese等香港和澳門兩地的歌手及組合為大家表演，現場非常熱鬧。
協會也同時在台上頒發了《2024年度亞太區最高榮譽演藝大獎》，得獎者為許冠文，但因 Michael 近日忙於電影宣傳未能親身前赴澳門領取獎項，他也很有心錄製了一段視頻多謝協會，Michael 說：「感謝《亞太現場演出行業協會》給我這個非常珍貴的獎項，我覺得我自己一世人也是拍電影，很少去登台，但其實登台是我的夢，因為只有登台才能直接接觸到觀眾，所以我時常也很嚮往，只是沒有時間，所以我久不久又會參與楝篤笑，在現場看觀眾有沒有反應，看他們有沒有笑，是和電影非常不同，這是我追求的夢，我希望在得到這個獎後，將來可以有更多機會參加現場演出便最好了，多謝大家。在此我順道祝賀《亞洲演出娛樂行業峰會》成功，大家飲多杯！」