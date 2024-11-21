關智斌送嫁妝　衛詩雅獲未婚夫浪漫作英文詩：要翻譯，唔知佢寫乜

衛詩雅（Michelle）近日除了密密為叫好叫座的電影《破．地獄》四出宣傳、謝票，將於出年二月結婚的她同時亦忙於籌備婚禮，早前她已經試過婚紗、裙褂及婚宴菜式，日前便孖住關智斌（Kenny）到英皇珠寶試首飾。二人身為婚嫁系列的全新代言人，作為師兄的Kenny表示要送上小禮物，更豪言：「揀啦！」Michelle純時心花怒放。

Kenny叫衛詩雅任揀嫁妝。（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

二人在店舖邊選購首飾邊傾偈，Kenny問Michelle她的準老公周醫生有沒有送過禮物給她時，Michelle表示沒有，不過卻有比送禮物更浪漫的事，「佢送畀我嘅禮物係好有心思，佢會自己作詩。我講真㗎！佢作英文詩，我睇唔明，又要翻譯，又唔知佢寫乜，哈哈。佢開始get到我唔識，就轉咗寫中文，但係寫中文我都唔明，哈哈。」

衛詩雅大讚準老公好浪漫，曾作英文詩送給她，但她根本睇唔明，要翻譯。（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

衛詩雅老公好少送禮物，但居然曾送Lego車，令她不明所以。（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

在旁的Kenny大叫浪漫，再追問：「你覺得佢對你做過最浪漫嘅嘢係乜嘢？」Michelle即一副冧樣道：「佢完全唔識剪片，我覺得最勁係佢會特登剪片畀我，每日剪一條好短嘅，有啲英文、有啲中文咁樣寫落去。」隨後畫風一轉，Michelle分享了一件趣事，「有一年生日，佢送咗一個好大嘅盒俾我，你以為係嗰啲唔知乜嘢包包啦，我開心揭開，係一架Lego車。我唔明點解送一架Lego車俾我，我個表情真係控制唔到，一揭開我本來係笑住，仲要係一架唔知乜嘢嘅跑車，如果係送我揸緊嗰個型號我都明，我笑住問：『點解？』佢話：『冇呀，我好鍾意呢架Lego車，想你幫我砌，所以送畀你』。」二人即笑翻天。

衛詩雅老公好少送禮物，但居然曾送Lego車，令她不明所以。

隨後，Kenny又問他們二人有否love language？Michelle指自己每次見到周醫生時，都會主動「攬住佢」，「我係嗰啲好陽光，佢冇我咁正能量，所以我見到佢我就會攬住佢。我同佢講有研究顯示情侶攬八秒，身體就會分泌一樣嘢令你開心，我就會咁樣攬住佢，呢個係我嘅love language 。」Kenny解說love language的重要性，Michelle即笑說Kenny十足婚前諮詢專家。

衛詩雅分享與未婚夫的Love Language是攬攬。（YouTube：衛詩雅 Michelle Wai）

二人由金器揀到珍珠，Michelle將揀出來的首飾全都戴上身，不捨得除下，Kenny說：「我已經好多錢，亦都想再搵多啲錢。」Michelle即打蛇隨棍上，「咁我可以揀份大啲嘅結婚禮物。」Kenny即大笑：「揀啦！」