星二代｜車婉婉兒子考試撞正朗誦比賽　奔波趕場終奪校際冠軍

車婉婉近年因為做《中年好聲音》主持成功入屋再創事業高峰，日前在台慶自言入行30年才首次主持一個節目，用自身經歷勉勵後輩。不過工作再忙車婉婉都緊貼愛子學業，近日她更分享好消息，囝囝BBQ車浚義勇奪校際朗誦比賽冠軍！



車婉婉日前成為台慶司儀之一。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉日前成為台慶司儀之一。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉年初舉行首個個人演唱會。（小紅書@車婉婉Steffi）

車婉婉一家三口美滿幸福。（小紅書@車婉婉Steffi）

車婉婉2013年與澳洲籍男友、游泳教練Jonathon結婚，在2017年以42歲高齡誕下混血兒子車浚義（BBQ），早前曾在周國豐與伍仲衡的直播節目中，首度公開BBQ出世7日確診心漏症，慶幸最後不用做手術。為了BBQ能入讀一間好小學，勞心勞力左撲右撲，考小學玩足一年，終入讀心儀傳統名校。

車婉婉與兒子BBQ車浚義經歷完一年半考小學過程。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子BBQ車浚義成功入讀港島名校。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子BBQ車浚義成功入讀港島名校。（IG：@cheyuenyuen1228）

轉眼間，BBQ今年已經7歲就讀小二，日前考試期間撞正車婉婉綵排台慶，更撞正一年一度校際朗誦比賽：「昨晚QMaMa 彩排到凌晨1:00多，返到屋企瞓到落床3:30。話說，BBQ先生最後一科考試，又咁啱撞正「朗誦比賽」，相距時間大約只有20分鐘⋯ 本來諗住咁急不如放棄，應該趕唔切⋯但係佢好比心機，練咗好耐，如果就咁放棄又好似好可惜⋯ 諗來諗去⋯好！Q MaMa 決定盡力為佢奔波一試💪🏻。」

車婉婉兒子BBQ車浚義勇奪校際朗誦比賽冠軍。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子BBQ車浚義勇奪校際朗誦比賽冠軍。（IG：@cheyuenyuen1228）

最終車婉婉為了愛子，只瞓了3個鐘就起身趕場：「今早考常識，Q MaMa決定0630起床車返學， BBQ先生一放低支筆即刻由灣仔出發去觀塘「朗誦節」會場，安全準時到達，順利演出👍🏻仲得到第一名，真係喜出望外！🎉其實，好似評審所講，今日所有小朋友都好叻叻，好有勇氣，演出非常成功，值得大家比多啲掌聲👏🏻分享呢個故事，因為原來我哋父母嘅決定，係可以有好大分別，就連我哋自己都不能想像⋯⋯選擇放棄，其實係最快、最容易，乜都唔洗搞，正！瞓多陣！反之要堅持，的確係有多好多問題、所謂「麻煩」要安排、要解決😵‍💫終於，我選擇咗「麻煩」😂今次經驗教導我，不要因為我自己怕麻煩，而令小朋友失去可能係一次好寶貴的經驗🥰 好彩，無miss 到！BBQ先生，您做得好好呀！MaMa so proud of you😘」