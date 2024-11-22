中年好聲音3｜肥媽超豪爽　登台必請家人遊埠：留低就係遺產㗎啦

肥媽（Maria Cordero）可說是《中年好聲音》系列的中流底柱，靈魂人物。今次肥媽再任《中年好聲音3》的評審亦是觀眾和網民的焦點所在。她接受《香港01》訪問時，談到今次的參賽者，直言眾多參賽者都令她感觸良多。她說：「好似李金凱，佢冇咗對手，但係好努力㗎。你睇得出，佢冇當自己要人幫，另外仲有好多你諗唔到佢會唱到咁勁，同埋有個睇唔到嘅，你睇到佢同老公嗰種恩愛，係好深刻。」

肥媽（Maria Cordero）可說是《中年好聲音》系列的中流底柱，靈魂人物。（林迅景 攝）

《中年好聲音3》60強大合照。（林迅景 攝）

有網民討論，指《中年好聲音3》參加者靠「鬥慘」，肥媽就表示不同意。她解釋說：「無論你個故事幾特出都好，呢啲係冇得加分，而係睇你唱歌唱成點。佢係咪唱歌好聽？眼睇唔到嗰個（視障人士朱麗萍）唱得幾好呀！佢係唱得，先入到嚟！如果賣慘情，我不如去橋底，旺角街頭搵一堆返嚟咪得囉。你記唔記得走咗嗰個82歲婆婆？佢話唱歌畀佢老公聽，我感受到佢想唱歌畀佢老公聽，呢啲唔係慘情，係感情！」

《中年好聲音3》60強大合照。（林迅景 攝）

除了擔任《中年好聲音3》評審，肥媽更是一位大忙人！她透露星期六就會飛到馬來西亞雲頂開騷。訪問中，肥媽表示與坪地主辦方以合約形式合作，通常都是按場次計：「有時一簽就10個，有時4個，有時8個。雲頂每年都去，除咗3個女人(《3個女人一個墟演唱會》），我一月自己個人（演唱會）又係雲頂，差唔多每個月都有。」

肥媽演唱會好受歡迎！（資料圖片）

香港無綫電視總經理曾志偉先生都有出席。（林迅景 攝）

看來肥媽相當受當地樂迷，粉絲歡迎，肥媽又說：「都應該係，如果唔係唔會請我咁多囉，哈哈！做生意好現實嘅，冇人睇又點會請，我又唔會帶fans去。」她透露，12月也與黑妹姐有棟篤笑演唱會，1月有個人演唱會兼有拉斯維加斯演唱會。「唔記得啦，總之有6場。」記者直言：「收入相當豐厚！」肥媽就回說：「賺完要使㗎嘛！你知唔知我每次都拉斯維加斯都叫晒屋企人去㗎？我賺咗就叫晒成村人去度假，去到邊度唱就叫佢哋嚟，使咗佢！我而家幾歲呀？留低就係遺產㗎啦！嗱，當我32個人，去到嗰度就呢一批，去到嗰度就嗰批。因為我哋屋企人又倫敦又蘇格蘭又美國，最好就係搵個理由叫佢哋過嚟。（包機票食宿？）係㗎啦！你估唔做呀？老人家。咁多人聽你話？睇邊個埋單㗎啫！哈哈哈！」

肥媽透露，逢出騷登台都會請家人一齊去玩，皆因想見屋企人：「你估唔做呀？老人家。咁多人聽你話？睇邊個埋單㗎啫！哈哈哈！」（林迅景 攝）

她續說：「我咁嘅年齡，我想多啲叫啲孫，『息』（曾孫）都有啦。佢哋係打工，我哋賺完咪使咗佢囉。我覺得做老人家無謂賺完留咗啲錢做遺產，我又冇咁多錢，啱啦，我賺一筆你哋就嚟使咗佢。我睇住你使，幾好呀！幾驚你唔使，唔使即係唔嚟見我！」不過，肥媽就笑言只會付經濟倉機票錢，以及較舒服的酒店房花費等，商務機票就沒辦法了。