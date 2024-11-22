戴假髮的人｜黃曉明號召力不再票房慘淡　被私事拖累跌落神壇？

內地男星黃曉明主演的新片《戴假髮的人》現已熱映中，電影目前上映第七日只收不足500萬人民幣，非常不理想。號召力不及從前的他， 被懷疑票房失利是因為女朋友葉珂，讓不少網民直呼被他害慘了。

《戴假髮的人》現已熱映中。（《戴假髮的人》微博圖片）

黃曉明為了《戴假髮的人》減肥30斤，剃頭髮，做了不少犧牲。而在電影上映前，葉珂就不斷透過直播與網民互動，而發生了不少失言風波，最終公開發聲表示要退出網絡。而可能為了避免影響票房，黃曉明甚至在電影宣傳活動上，公開為了近期發生的私事而向大家90度鞠躬道歉：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，其實我真的就是對大家造成一些影響，就是我真的非常的非常的抱歉，我的內心真的很難過啊！其實大家給我的留言，我也都看到了，然後我自己也一定會處理好我自己的這個私人的事情，同時我也會努力把自己的工作做好，我想再次跟大家說一聲對不起了。」甚至自扯頭髮以茲證明多年以來假髮傳聞。

黃曉明在電影宣傳活動上，公開為了近期發生的私事而向大家90度鞠躬道歉。（微博圖片）

票房不足500萬人民幣。（網上圖片）

為電影作出不少犧牲及努力宣傳的他，似乎道歉、自扯頭髮都不見成效，因為目前只上映7日票房非常慘淡，累積不足500萬人民幣，令網民都直指他號召力不再，甚至懷疑是被女朋友葉珂之事拖累。